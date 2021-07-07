Росія проігнорувала переговори в ООН щодо допомоги сирійським біженцям. «Люди помиратимуть з голоду»

Росія пропустила переговори в Раді Безпеки ООН про продовження дозволу на транскордонне постачання гуманітарної допомоги Сирії. Дія мандату ООН на це завершується у 10 липня. Посол США в ООН заявила, що якщо і єдиний перехід, який залишився, для доставки допомоги буде закритий, то «люди будуть умирати від голоду»

Росія проігнорувала засідання Ради безпеки ООН, яке мало вирішити питання продовження постачання гуманітарної допомоги сирійцям – утікачам від війни, які осіли у таборах біля кордонів із Туреччиною і Іраком. ООН постачала туди продовольство, чисту воду, ліки, а тепер ще і вакцини проти коронавірусу.

Повноваження Радбезу (мандат) на гуманітарну операцію ООН із постачання допомоги в північні райони Сирії через транскордонний перехід з Туреччини – закінчуються у суботу 10 липня.

Захід хоче наростити допомогу. Росія проти

Західні країни наполягають, що мільйони сирійців потребують допомоги і вони не можуть її отримати від уряду Асада. Вони наполягають, що мандат на надання допомоги треба терміново продовжити, а кількість пунктів пропуску для проходження гуманітарних вантажів треба збільшити.

Натомість, Росія і Китай, які мають право вето у Радбезі ООН, не поспішають підтримувати чергове продовження мандату на надання гуманітарної допомоги. Росія висуває аргумент, що Башар Асад сам може вирішити цю проблему.

Водночас ООН наполягає, що поки ніщо не може замінити транскордонну операцію з надання допомоги, яка була вперше схвалена в 2014 році.

«Транскордонна операція з доставки допомоги була самим безпечним і надійним способом постачання допомоги людям», – заявив заступник регіонального гуманітарного координатора ООН щодо сирійської кризи Марк Каттс, виступаючи в ООН.

«В минулому році ми доставляли в північно-західні райони Сирії в середньому трохи більше 1000 вантажівок допомоги в місяць. Продовження цієї операції має життєво важливе значення», – сказав Каттс.

Рада Безпеки веде переговори по резолюції, розробленої Ірландією і Норвегією, мета якої – дозволити поставки допомоги через два переходи: з Туреччини, і з Іраку.

Однак посол Росії в ООН Василь Небензя заявив минулого тижня, що він обговорює тільки можливе продовження дозволу ООН на роботу турецького переходу.

Незважаючи на те, що Росія не з'явилася на переговорах у Радбезі ООН 6 липня 2021 року, дипломати заявили, що вони окремо контактують із ключовими учасниками.

У російському представництві при ООН не відповіли на прохання про коментар щодо цієї ситуації.

У минулому році через заперечення Росії і Китаю з приводу продовження роботи всіх чотирьох переходів з них залишився тільки один - з Туреччини в підконтрольний повстанцям район Сирії.

Росія заявила, що операція з надання допомоги застаріла і порушує суверенітет і територіальну цілісність Сирії. Обрушившись з критикою на США і інші країни, Росія і Китай також заявили, що деякі проблеми Сирії викликані односторонніми санкціями.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що мова йде не про санкції.

Як можна виправдати позбавлення дітей, чи кого б то не було, доступу до їжі, чистої води і ліків? Відповідь – ніяк!

«Це питання гуманітарних потреб», – сказала вона в бесіді з журналістами, попередивши, що якщо єдиний залишився прикордонний перехід буде закритий для доставки допомоги, то «наслідки очевидні – люди будуть вмирати від голоду».

«Як можна в розпал пандемії виправдати закриття надійного маршруту доставки вакцин? – запитала Томас-Грінфілд. – Як можна виправдати позбавлення безневинних дітей – чи кого б то не було – доступу до їжі, чистої води і ліків? Відповідь на це питання проста – ніяк. Ми повинні відновити цей мандат».

Однак посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив 6 липня, що офіційний Пекін хоче побачити «вирішення» проблем, пов'язаних з односторонніми санкціями проти Сирії, щоб збільшити постачання допомоги всередині країни. Іншими словами, Китай і Росія у такий спосіб намагаються схилити Захід до зняття санкцій проти режиму Асада.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 29 березня 2021 року закликав Раду безпеки ООН не перетворювати надання гуманітарної допомоги народу, охопленої війною Сирії, на політичне питання та відкрити більше прикордонних пунктів, щоб передати їжу та іншу допомогу 13,4 мільйонам людей, які цього потребують.

Вказуючи на Росію та її близького союзника, президента Сирії Башара Асада, Блінкен заявив, що Рада безпеки повинна «припинити брати участь у або виправдовувати напади» на лікарні та біля єдиного дозволеного пункту пропуску, що перекрило шляхи надання допомоги.

Факти про війну в Сирії та кроки Радбезу ООН

Резолюція про надання Сирії транскордонної гуманітарної допомоги була ухвалена Радою безпеки ООН у 2014 році. Оскільки війна у Сирії триває, то дію резолюції необхідно періодично подовжувати.

Спочатку Рада Безпеки санкціонував транскордонну операцію із постачання допомоги в Сирію у 2014 році через чотири переходи, але через ветування Росією і Китаєм у 2020 році – залишився лише один перехід.

Росія вже 15 разів скористалася правом вето, щоб підтримати режим Асада і вплинути на війну в Сирії, що триває з 2011 року.

Росія і Китай 7 липня 2020 року наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка подовжує дозвіл на транскордонне надання гуманітарної допомоги Сирії строком на один рік.

Кремль, який підтримує режим Асада, запропонував скоротити кількість пунктів пропуску. Натомість, Німеччина і Бельгія пропонували проєкт резолюції, згідно з яким гуманітарна допомога продовжувала б доставлятися в охоплену війною Сирію через два контрольно-пропускні пункти (КПП) на турецькому кордоні без втручання з боку офіційного Дамаска . Росія і Китай цю пропозицію заветували.

. Росія і Китай цю пропозицію заветували. Через пункт пропуску в Баб-аль-Хаве гуманітарна допомога потрапляє до 3- 4 мільйонів людей, які живуть у провінції Ідліб, підконтрольній опозиційним до уряду Асада силам.

Рада безпеки ООН одноголосно схвалила резолюцію, що закликає до негайного припинення збройних конфліктів, щоб полегшити боротьбу з коронавірусною пандемією.

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