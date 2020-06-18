ООН заявила про майже 80 мільйонів вимушено переміщених людей на планеті

Насильство і переслідування змусили майже 80 мільйонів людей залишити свої будинки по всьому світу, що майже подвоїло число переміщених осіб за останнє десятиліття, повідомило агентство ООН у справах біженців 18 червня.

Згідно з повідомленням, наприкінці минулого року одна з 97-ми людей в світі була вимушено переміщена.

«Один відсоток населення світу не може повернутися в свої будинки через війни, переслідування, порушення прав людини та інші форми насильства», – заявив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді.

У звіті ООН йдеться, що до кінця 2019 року рекордні 79,5 мільйона людей жили в якості біженців, шукачів притулку, або як так звані внутрішньо переміщені особи в межах своїх країн – майже на 9 мільйонів більше у порівнянні з роком раніше. Майже 46 мільйонів переміщених осіб залишилися в своїй країні, а 26 мільйонів утекли через кордони як біженці. Серед причин, кажуть в ООН, – збільшення конфліктів і насильства.

Десять років тому число людей, що переміщувалася по всьому світу, становила близько 40 мільйонів осіб, сказав Ґранді, додавши: «Загалом число подвоїлося. І ми не бачимо, щоб ця тенденція зменшувалася».

Згідно зі звітом, торік близько 11 мільйонів осіб стали переміщеними особами, багато з яких перебувають у постраждалих від конфліктів країнах і регіонах. 68% біженців в світі прибувають з п’яти країн: Сирії, Венесуели, Афганістану, Південного Судану і М’янми.