Axios: Росія прагне провести переговори щодо Сирії зі США та Ізраїлем

Росія закликала Ізраїль залучити США до тристоронніх переговорів на найвищому рівні щодо Сирії. Про це повідомляє портал Axios із посиланням на високопоставлених ізраїльських представників. За їхнівми словами, тему зустрічі порушував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на переговорах у Москві з міністром закордонних справ Ізраїлю Яіром Лапідом.

Axios зазначає, що у вересні високопосадовець Білого дому і представники російського МЗС та президента зустрічалися в Женеві. Як стверджується, російська сторона хотіла з’ясувати, чи хочуть США зробити виняток у санкціях проти Дамаска, щоб транспортувати через Сирію нафту і газ до Лівану.

Представник США, за даними Axios, порушував питання про відведення іранських сил і проіранських формувань із районів Сирії, близьких до підконтрольних Ізраїлю Голанських висот.

Востаннє тристороння зустріч щодо Сирії за участю США, Ізраїлю та Росії відбувалася в Єрусалимі в 2019 році. Вашингтон тоді представляв радник президента Сполучених Штатів з нацбезпеки Джон Болтон. Через два місяці він пішов у відставку.

Крім того, співрозмовники Axios розповіли про якусь секретну зустріч США та Ізраїлю, на якій обговорювався запасний план дій на випадок, якщо переговори щодо іранської ядерної програми у Відні не поновляться. Деталі плану не розголошуються.

Сторони були стурбовані тим, що на тлі посилення ядерної активності Тегерана обговорення зайшло в глухий кут. За словами джерел, США заявили, що запровадять додаткові санкції щодо Ірану, якщо зустрічі у Відні не будуть продовжені.