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Сирія: двох турецьких військових вбито під час нападу на їхній бронетранспортер

Інцидент стався у провінції Алеппо на території, підконтрольній військам Туреччини

Міністерство оборони Туреччини повідомило про загибель двох солдатів під час нападу на їхній бронетранспортер. Ще двох військових поранено.

Інцидент стався у провінції Алеппо на території, підконтрольній військам Туреччини.

Міноборони Туреччини називає нападників «терористами», але не уточнює яке саме озброєне угрупування вони представляють. Турецькі війська завдали удару у відповідь, йдеться в повідомленні військового відомства.

Туреччина почала свою першу бойову операцію на території Сирії у 2016 році. Метою операції було відтіснити війська ісламських екстремістів від кордону з Туреччиною.

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