Путін прийняв Асада в Кремлі

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з президентом Сирії Башаром Асадом, який приїхав у Москву з неоголошеним раніше візитом, йдеться в повідомленні на сайті Кремля, оприлюдненому вранці 14 вересня.

Путін привітав Асада з перемогою на президентських виборах і наголосив на необхідності діалогу з опонентами сирійської влади.

Головною ж проблемою Сирії президент Росії назвав присутність іноземних військових на частині території країни без санкції ООН і влади Сирії. Путін не уточнив, які саме країни має на увазі.

Асад подякував Путіну за допомогу і підтримку, але сказав, що політичні процеси, в тому числі діалог з опозицією, зупинилися три роки тому. Він також зазначив, що низка держав наклали на Сирію санкції, які можна класифікувати «як антилюдські, антидержавні, антилегітимні».

Востаннє президенти Росії і Сирії зустрічалися в січні 2020 року в Дамаску, коли Путін і Асад відвідали командний пункт російського угруповання в Сирії.

У квітні цього року Путін і Асад обговорили по телефону спільні зусилля по боротьбі з коронавірусом і постачання в Сирію російських вакцин від COVID-19.

Президентські вибори в Сирії відбулися 26 травня. Як і очікувалося, переміг 55-річний Башар Асад, який керує країною з 2000 року. Це його четвертий президентський термін – до 2028 року.

Громадянська війна в Сирії почалася навесні 2011 року з протистояння, яке переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Пізніше в конфлікт виявилися втягнутими основні держави регіону, міжнародні організації, військово-політичні угруповання і світові держави. Жертвами війни стали близько 400 тисяч людей, мільйони стали біженцями.

Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав. Зокрема, підтримку урядовим силам надають Росія й Іран, тоді як сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини і країн Перської затоки.

Через 10 років після початку збройного конфлікту в Сирії економіка країни перебуває в занепаді.