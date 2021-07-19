Північна Македонія репатріювала чотирьох ймовірних учасників «ІД» та їхні сім’ї

Північна Македонія заявляє, що повернула своїх чотирьох громадян, які, ймовірно, були бойовиками екстремістського угруповання «Ісламська держава», а також їхніх родичів з Іраку та Сирії.

Група людей з 23 осіб, в тому числі п’ятеро жінок та 14 дітей, прибула до балканської країни увечері 17 липня, повідомила пресслужба уряду днем пізніше.

Чотирьох чоловіків, яким висунули кримінальні звинувачення, взяли під варту в очікуванні суду. Жінок та дітей відправили на 14-денний карантин та медичні обстеження. За заявою уряду, їх також перевірятимуть на предмет «можливої участі в інкримінованих діях», кожен випадок розглядатиметься окремо.

В разі, якщо їх визнають непричетними, щодо них почнеться процес реінтеграції в суспільство.

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За словами речника місцевої поліції, за період з 2018 до 2020 року з Сирії та Іраку повернулися 11 македонських громадян.

Суд у Північній Македонії засудив 13 людей до ув’язнення від шести до дев’яти років за участь у бойових діях на боці «ІД» в Сирії та Іраку.

Влада сирійських курдів утримує в тюрмах близько 10 000 підозрюваних учасників «Ісламської держави» після того, як очолила підтримувану США кампанію проти угруповання. Ця кампанія закінчилася втратою екстремістською групою більшої частини підконтрольної їй території в 2019 році.

Десятки тисяч іноземних жінок та дітей, пов’язаних з угрупованням, перебувають у таборах на північному сході Сирії у важких умовах.