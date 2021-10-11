СБУ заявляє про викриття схеми з вербування українців для участі у війні в Сирії

Служба безпеки України заявляє, що викрила трьох людей, які вербували громадян України для участі у війні в Сирії.

За повідомленням, йдеться про 27-річного жителя Києва, який залучив до схеми ще двох мешканців Київської області.

«За участь у збройному конфлікті на території Сирії найманцям обіцяли грошову винагороду у розмірі від 5 до 10 тисяч доларів США на місяць. Цілями для вербування зловмисники обирали осіб з числа спортсменів, військовослужбовців, добровольців, які брали участь в АТО або з будь-яким іншим бойовим досвідом поводження зі зброєю», – йдеться в повідомленні відомства.

Під час обшуків вилучили мобільні телефони, комп’ютери, інформаційні носії та банківські картки. За повідомленням, правоохоронці відкрили досудове розслідування за статтею про найманство. Затриманих взяли під варту.

Читайте також: В Іраку заявили про затримання заступника голови «Ісламської держави»

Громадянська війна в Сирії почалася навесні 2011 року з протистояння, яке переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Пізніше в конфлікт виявилися втягнутими основні держави регіону, міжнародні організації, військово-політичні угруповання і світові держави. Жертвами війни стали близько 400 тисяч людей, мільйони стали біженцями.

Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав. Зокрема, підтримку урядовим силам надають Росія й Іран, тоді як сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини і країн Перської затоки.

Через 10 років після початку збройного конфлікту в Сирії економіка країни перебуває в занепаді.