Human Rights Watch: законопроєкт про СБУ залишається недосконалим

Законопроєкт про реформування Служби безпеки України надасть спецслужбі широкі повноваження без істотних гарантій від зловживання цими повноваженнями, заявила 8 жовтня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW).

«Зусилля з реформування служби безпеки є довгоочікуваними і дуже потрібними… Однак залишаються деякі проблеми прав людини, які, якщо їх не вирішити, можуть врешті-решт поставити реформу під загрозу», – сказав директор HRW по Європі та Центральній Азії Г’ю Вільямсон.

Верховна Рада України в січні 2021 року в першому читанні ухвалила законопроєкт 3196-д «Про Службу безпеки України» і спочатку призначила документ до другого та останнього читання на початку червня. Розгляд неодноразово переносився, частково через критику українських та міжнародних правозахисних груп. Проєкт зазнав численних переглядів між першим і другим читаннями, але все ж містить положення, які надають СБУ широкий нагляд, право на контроль за в’їздом та затримання без відповідних гарантій прав людини, твердять правозахисники.

5 жовтня посли країн «Групи семи» в Україні закликали Верховну Раду ухвалити законопроєкт без зволікань або подальших поправок. Однак міжнародні партнери України мають надіслати повідомлення про те, що реформа служби безпеки повинна поважати та захищати міжнародні права людини, навіть якщо це потребуватиме більше часу та внесення змін, зазначає Human Rights Watch.

У міжнародній правозахисній організації вважають, що парламент має відкласти остаточне голосування щодо законопроєкту, заплановане на наступний тиждень, та розв’язати проблеми з правами людини в цьому документі, одночасно залучивши до консультацій представників громадянського суспільства України.

Ухвалений 28 січня в першому читанні документ передбачає, зокрема, ліквідацію спецпідрозділів СБУ з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, а також пропонує механізми реагування на загрози державній безпеці. Крім цього, у проєкті закону заплановане скорочення чисельності співробітників.

Президент Володимир Зеленський схвально відреагував на таке рішення парламенту і назвав його «важливим кроком у реформуванні Служби безпеки».