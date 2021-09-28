СБУ заявляє про затримання експосадовця бронетанкового заводу за привласнення коштів у 2014-му

Служба безпеки України затримала колишнього високопосадовця Київського бронетанкового заводу за підозрою в завданні державі збитків на 12 мільйонів гривень. Про це пресслужба відомства заявила 28 вересня.

За даними відомства, чоловік обіймав посаду на державному підприємстві протягом 2014 року і «своїми корупційними діями завдав державі збитки на 12 мільйонів гривень». Після цього він нібито втік на окуповану російськими гібридними військами частину Донбасу.

«За оперативними даними, зловмисник організував протиправний механізм привласнення коштів, виділених на модернізацію військової техніки. Для цього зареєстрував кілька фіктивних підприємств у різних регіонах України, у тому числі у столиці та Київській області. Згодом на підставі фіктивних договорів чоловік переводив на рахунки вказаних компаній кошти, призначені на виконання держзамовлення», – йдеться в заяві СБУ.

Кошти виплачували «або за завищеними тарифами, або й взагалі за невиконані роботи». Таким чином, висновують у відомстві, учасники коштів виводили бюджетні кошти та переводили їх у готівку.

За даними служби, колишній посадовець виїхав на окуповану територію наприкінці 2014 року. Його затримали під час перетину лінії розмежування на контрольному пункті «Станиця Луганська».

«Наразі експосадовцю оголошено про підозру за частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) та частиною 2 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Затриманого доставлено до Дарницького районного суду для обрання йому міри запобіжного заходу», – додають у пресслужбі.

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Наразі триває встановлення інших причетних до схеми людей.

СБУ не розкриває імені затриманого.

Київський бронетанковий завод – це державне підприємство, яке займається, зокрема, ремонтом і модернізацією бронетанкової, інженерної та бойової техніки ракетно-артилерійського озброєння.