Версія про диверсію підтверджується – Венедіктова про вибухи на складах у Калинівці

Причиною пожежі й вибухів боєприпасів на 48-му арсеналі в Калинівці Вінницької області у 2017 році стала диверсія, це підтверджується доказами і висновками експертиз, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

«Чотири роки тому прогриміли вибухи боєприпасів на складах і майданчиках відкритого зберігання 48-го арсеналу у Калинівці Вінницької області. Збитки – понад 5,9 млрд грн внаслідок знищення боєприпасів, а також завдана шкода – пошкоджені об’єкти військової частини, будівлі місцевих мешканців. Версія вчинення вибуху… шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини і встановлення підривного пристрою підтверджується здобутими доказами і висновками вже одержаних і долучених до матеріалів провадження судових експертиз, протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, допитів свідків й оглядів», – написала Венедіктова 27 вересня у фейсбуці.

За її словами, з урахуванням особливого періоду в державі й ведення бойових дій на окупованих територіях України, особлива увага приділяється збиранню доказів вчинення підпалів і вибухів на українських складах диверсійно-розвідувальними групами Росії або угрупованнями «ДНР» і «ЛНР».

«З цією метою прокурори і слідчі також використовують передбачені кримінальним процесуальним законом заходи міжнародного співробітництва. Наразі очікується відповідь від компетентних органів Чеської Республіки щодо вибухів на складах із боєприпасами, що мали місце в жовтні й грудні 2014 року в населеному пункті Врбетице», – написала генпрокурор.

Вона додала, що також продовжується розслідування причин пожеж і вибухів боєприпасів упродовж 2015-2018 років на інших військових складах зберігання боєприпасів, зокрема, складі ракетно-артилерійського озброєння сектору «А» у місті Сватове, 65-му арсеналі у Балаклії і шостому арсеналі в Ічні.

«Серед слідчих версій в усіх цих провадженнях, крім основних – вчинення диверсій та терористичного акту, послідовно перевіряються також причетність до скоєння злочину військових службових осіб з метою приховання фактів нестачі; недбале ставлення військових службових осіб до виконання службових обов’язків; настання пожеж та вибухів боєприпасів через самозаймання або інші природні фактори», – заявила генпрокурор.

31 жовтня 2020 року Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для розслідування вибухів на складах боєприпасів в місті Ічня (Чернігівська область), місті Калинівка (Вінницька область), місті Балаклія (Харківська область), місті Сватове (Луганська область), місті Кривий Ріг (Дніпропетровська область) у 2014–2018 роках. Її очолив голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія.