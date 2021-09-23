Чехія запросила у Росії правову допомогу у справі про вибухи боєприпасів у Врбетицях

Влада Чехії запросила у Москви правову допомогу у справі про вибух на складах з боєприпасами в Врбетицях у жовтні 2014 року, йдеться в повідомленні від 22 вересня на сайті чеської прокуратури.

«Запит про правову допомогу був направлений і в Російську Федерацію. Зараз ми поступово отримуємо і аналізуємо результати вже наданої нам юридичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що співпрацювати у цій справі запропонували ще кільком європейським країнам. Зараз відомство перевіряє версію про те, що вибухи сталися через спрацювання міни-пастки, яку могли встановити співробітники російської військової розвідки.

«До теперішнього часу проведено велике розслідування, мета якого – скласти карту пересування і контактів підозрюваних, особливо в тісному зв’язку з діями, які розслідуються», – йдеться в повідомленні.

При цьому в прокуратурі зазначають, що не можуть оцінити, як довго триватиме розслідування справи і якою буде її підсумок.

Читайте також: За день до вибуху у Врбетицях працівникам складу зброї дали відгул – Чеське радіо

Чеські спецслужби вважають, що співробітники російського ГРУ були причетні до вибухів на складі боєприпасів у Врбетицях в жовтні 2014 року. Диверсійну операцію, за заявою чеського МЗС і спецслужб, курирували співробітники російських спецслужб (ГУ Генштабу РФ і СВР) в посольстві РФ в Празі, які використовували дипломатичне прикриття.

Росія не визнає своєї причетності до вибухів у Чехії.

Чеська влада оголосила в розшук двох осіб, які в 2014 році в’їхали в країну за російськими паспортами на ім’я Олександра Петрова і Руслана Боширова. Йдеться про тих же людей, яких в Великобританії підозрюють в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері в 2018 році. Вважається, що їхніми справжніми іменами є Анатолій Чепіга та Олександр Мишкін.

Пізніше чеські ЗМІ повідомили, що в розслідуванні, крім них, фігурує ще один росіянин – Микола Шапошников, колишній російський військовослужбовець, який має чеське громадянство. Крім того, серед підозрюваних в причетності до вибухів фігурувало ім’я Дениса Сергєєва. Раніше британська поліція висунула йому звинувачення в причетності до отруєння Скрипалів.

Вибухи на складі озброєнь у Врбетицях на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року. Внаслідок першого з вибухів дві людини, громадяни Чехії, загинули; в обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода. В перебігу ліквідації наслідків, що протривала шість років, мешканці цих сіл також зазнавали значних обмежень.