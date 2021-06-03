Human Rights Watch та інші міжнародні організації направили лист Зеленському щодо реформи СБУ

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch та ще 23 організації направили листа до президента України Володимира Зеленського щодо реформи Служби безпеки України. Про це повідомила пресслужба HRW.

«Парламент України не повинен втрачати можливість, яку надає нинішнє зобов’язання реформувати Службу безпеки України, а замість цього повинен усунути недоліки в пропозиціях щодо реформи», – йдеться в заяві.

За словами авторів звернення, реформа необхідна для того, щоб «допомогти СБУ перетворитися на ефективну установу, яка поважає та підтримує міжнародні норми прав людини».

«Законопроєкт 3196-Д «Про Службу безпеки України», ухвалений Верховною Радою у першому читанні у січні 2021 року містить положення, які можуть завдати шкоди правам людини», – мовиться в листі.

Міжнародні організації зазначили, що процес реформування було розпочато з метою впорядкування роботи відомства як розвідувального органу, включаючи вилучення правоохоронних функцій із його повноважень та передачу їх іншим органам.

«Поточна ініціатива щодо реформування служби безпеки, яку українські партнери та союзники давно закликали уряд здійснити, необхідна і давно назріла. Але для реформи, щоб досягти успіху та зміцнити верховенство права в Україні, насамперед потрібно розглянути декілька ключових проблемних аспектів запропонованого закону», – сказав Г’ю Вільямсон, директор з питань прав людини у Європі та Центральній Азії.

Організації також відзначили, що запропонований законодавчий акт «надає органу надзвичайний доступ до фінансових та особистих комунікацій в інтернеті та вказує на відсутність положень про сильний, ефективний громадський нагляд за службою безпеки».

28 січня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону №3196-д «Про внесення змін до закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України». За це проголосували 285 народних обранців.

Документ передбачає, зокрема, ліквідацію спецпідрозділів служби з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, а також пропонує механізми реагування на загрози державній безпеці. Крім цього, у проєкті закону заплановане скорочення чисельності співробітників.

Президент Володимир Зеленський схвально відреагував на таке рішення парламенту і назвав його «важливим кроком у реформуванні Служби безпеки».