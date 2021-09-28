СБУ оголосила про підозру ще трьом людям у зв’язку з «Партією Шарія»

Служба безпеки України повідомила про підозру ще трьом людям у зв’язку з діяльністю «Партії Шарія».

За повідомленням, підозра стосується статті Кримінального кодексу про «підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців».

«У СБУ є аргументовані докази причетності цих осіб до підробки документів про перереєстрацію політичної партії «Об’єднана Україна» у політичну партію «Партія Шарія» та до фальшування протоколів засідань цієї «політичної сили» задля обрання «потрібних керівників партії», – йдеться в повідомленні.

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Імен підозрюваних СБУ не називає. За заявою, наразі правоохоронці передають до суду матеріали для обрання всім підозрюваним запобіжного заходу.

«СБУ продовжує слідство і встановлює коло інших осіб, які можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності», – заявляє служба.

Співробітники Служби безпеки України 24 вересня вже повідомили про підозру одній із керівниць «Партії Шарія».