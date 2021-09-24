СБУ оголосила підозру керівництву «партії Шарія»

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній із керівниць «Партії Шарія». За попередніми даними, вона займалася підробкою документів про «купівлю» даної політичної сили і про обрання її «очільників».

Підозру оголошено за ч.2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України («підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців»).

У СБУ є аргументовані докази причетності вказаної особи до підробки документів про перереєстрацію політичної партії «Об’єднана Україна» у політичну партію «Партія Шарія». Більше того, зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань «політичної сили», що дозволило «обрати потрібних керівників партії».

Нагадаємо, що раніше Віктор Шарій, на якого зареєстровано «Партію Шарія», заявив, що не має жодного відношення до діяльності даної «політичної сили» і лише дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища. При чому зробив це за грошову винагороду у сумі 500 доларів.

Наразі віршується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. СБУ продовжує слідство і встановлює коло інших осіб, які можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисників проводилися Департаментом захисту національної державності, Головним управлінням СБУ у Києві та Київській області за процесуального керівництва прокуратури Києва.