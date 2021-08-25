ОБСЄ висловила стурбованість через українські санкції проти кількох ЗМІ

Представниця ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Тереза Рібейро висловила стурбованість запровадженням Радою національної безпеки і оборони України (РНБО) санкцій стосовно кількох засобів інформації, рекомендувавши ретельно перевіряти кожне видання, перш ніж запроваджувати обмеження проти них.

«Хоча Україна має законне право на захист своєї національної безпеки, влада має знайти збалансоване і пропорційне розв’язання проблем, пов’язаних із засобами інформації. Рішення, яке збереже плюралізм ЗМІ, вільний потік інформації та різноманітність думок, на підставі відповідних міжнародних стандартів і зобов’язань ОБСЄ», – йдеться в заяві Рібейро, розміщеній на сайті ОБСЄ 25 серпня.

На думку представниці ОБСЄ, «будь-які санкції щодо ЗМІ мають ретельно перевірятися та супроводжуватися ефективними процесуальними гарантіями для запобігання неправомірному втручанню».

РНБО 20 серпня ухвалила рішення про запровадження стосовно кількох фізичних і юридичних осіб санкцій, через які було заборонено доступ до сайту «Страна.ua» та російських видань «Ведомости» та «Московский комсомолец».

Також РНБО вирішила застосувати санкції стосовно медіаменеджера Ігоря Гужви, який, як вважається, контролює сайт «Страна.ua», блогера Анатолія Шарія та пов’язаних із ними фізичних та юридичних осіб.

Запроваджені санкції включають анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, наявність яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, заборону на передачу технологій, прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також блокування інтернет-провайдерами доступу до пов’язаних із внесеними до списку особами ресурсів, зокрема до сайту «Страна.UA», ресурсу «Шарій.net», сайту «Політична партія Шарія», а також сторінок зазначених ресурсів у соціальних мережах.