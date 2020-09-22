(Друкуємо мовою оригіналу)

Боксеры, банкиры, священники, журналисты, артисты, участники АТО, бывшие сотрудники спецслужб и жители «серой зоны». Это далеко не полный перечень участников форума «Люди мира», который организовала УПЦ (Московского патриархата) на территории Святогорской лавры. В прямом эфире его транслировал канал «112». Спикеры, иногда слово в слово, говорили о том, что политики разъединяют людей и наживаются на войне. Что с одной стороны войны – власть Украины, а с другой – «власть Луганска и Донецка». А еще нужен некий «сильный лидер», который не обманет людей и поведет к миру. Чьего мира искали на форуме в Святогорске?

Люди в поселке Жованка неподалеку от оккупированной российскими гибридными силами Горловки не живут, а выживают: кормятся с огородов и существуют благодаря «гуманитарке». Они жили под постоянными обстрелами, месяцами прятались в подвалах. О таких реалиях прифронтовой жизни на Донбассе рассказывает участникам форума УПЦ (МП) Людмила Пахомова, жительница Жованки.

Все коммуникативные здания остались на неподконтрольной территории. Очень больно на это смотреть

«К сожалению, у нас в поселке до сих пор проживают дети. Их семеро. Пять деточек – это детки школьного возраста… Малыши, которых у нас двое, – детки дошкольного возраста. Они остались без внимания. И детский сад, и школа, и церковь, все коммуникативные здания остались на неподконтрольной территории. Очень больно на это смотреть. Очень жалко», – сообщила Пахомова.

Сейчас, по ее словам, перемирие соблюдается, и жители прифронтовой Жованки «подняли головы и жизнь затеплилась в их душах и сердцах». Начались ремонты разбитых снарядами домов.

Призываю к миру и к решению этого конфликта мирным путем

«Призываю к миру и к решению этого конфликта именно мирным путем, и к диалогу», – обратилась к людям Людмила Пахомова.

После ее рассказа камера канала «112» крупным планом показывает женщину, которая вытирает слезы.

А вот женщина, которая назвалась жительницей поселка Пески, так рассуждает про украинских солдат: «Если так нравится нас освобождать, или как они хотят освобождать Украину, – пусть каждый зайдет в свой дом, выроет окоп, сядет с автоматом и освобождает нашу Украину. Но дайте мне жить в своем доме, я никого не трогала, мы ни с кем не воевали. Мы только хотим мира».

«Эта война бесполезна» – российский радиоведущий

Один из организаторов форума, радиоведущий и писатель Сева Новгородцев, сообщил, что форум «Люди мира» организовали не для политиков, а именно для таких людей, как Людмила Пахомова и жительница Песок. Чтобы услышать голоса мирных жителей.

Сам Новгородцев сравнил войну на Донбассе с окопной войной в начале ХХ века.

В окопной войне нет победителей. Есть только жертвы. Это война на истощение. Она бесполезна

«И вот сегодня, спустя более столетие, мы видим еще одну окопную войну, которая длится уже не первый год. В окопной войне нет победителей. Есть только жертвы. Это война на истощение. Она бесполезна (в это время на экране фото Петра Порошенко с солдатами в окопе – ред.)», – сказал Сева Новгородцев.

«Надо заглянуть в глаза…» – УПЦ (МП)

Организовала форум УПЦ (МП). Предстоятель церкви Онуфрий заявил: «Я убежден, что для того, чтобы начать мирный процесс, надо заглянуть друг другу в глаза. Этот самый процесс, когда мы видим глаза своего противника, или врага, как назвать, он рассеивает много стереотипов».

Онуфрий убежден, что мирные инициативы должны исходить не от политиков, а от «простых людей». Ведь простым людям, по его мнению, не надо разбираться в причинах войны.

Им не важно, какие мотивы этого столкновения военного. Но они от этого страдают

«А люди-то страдают. Им не важно, какие мотивы этого столкновения военного. Но они от этого страдают. Это реальная боль, реальные переживания, реальные скорби. И они должны желать мира и говорить о нем», – сказал Онуфрий.

Об этом говорят и авторы инициативы по почтению памяти мирных жертв боевых действий на Донбассе «Черные дни Донбасса»: память надо чтить сейчас, а вот расследовать военные преступления и наказывать виновных – в будущем.

Мы и не разделялись. Нас хотели разделить

Говорил на форуме и настоятель Святогорской лавры Арсений. «Вот вы говорите: примирение. А мы и не разделялись. Нас хотели разделить. Может, хотят и сейчас некоторые. Но мы не разделялись. Мы были и остались одним народом одной святой нашей матери церкви», – провозгласил он.

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«Никому не нужна эта война»

Один из спикеров форума – журналист Юрий Молчанов. По его мнению, для кого-то война – повод выразить озабоченность или включить денежный станок.

Вторит Молчанову и Вячеслав Шевчук, участник АТО из Северодонецка. По его мнению, война идет из-за вороватых чиновников.

Кто-то просто зарабатывал деньги на войне

«Кто-то просто зарабатывал деньги на войне. И эта война будет продолжаться ровно столько, пока не прекратится этот беспредел, пока не остановить этих чиновников, которые заинтересованы в том, чтобы эта война продолжалась», – уверен участник АТО.

Кто-то на этом, наверное, зарабатывает деньги

Поддерживает это мнение и Андрей Синепупов, боксер: «Никому не нужна эта война. Ну, кроме политиков, скорее всего. Кто-то на этом, наверное, зарабатывает деньги… Людей используют и с той, и с той стороны. Людям вливают в уши информацию: там одна информация, она российская, здесь другая информация, украинская. И очень много лжи и в той, и в той информации. И, как на самом деле, люди не знают».

Понять и простить

По мнению Юрия Молчанова, людям надо простить друг друга: «Матери получили похоронки по обе стороны окопов, и они оплакивают своих сыновей, десятки тысяч смертей. А сколько поломанных судеб... И кто-то сейчас, глядя на меня, может сказать: простить?! И отчасти будет прав, упрекнув меня в этом. Но я не понимаю, как иначе… Сколько разъединяющего всего вбросили политики в последнее время. Но я точно знаю, что объединяет людей по обе стороны окопов: у них и у нас общая нищета, общий развал экономики и разруха», – восклицает Молчанов и добавляет: еще людей объединяет коррупция, чиновники, «которых ждут следователи».

Но их нужно повести сильному человеку, которому бы люди поверили

Также на форуме звучит мысль, что к миру может привести сильный человек, сильная личность, которая не обманет людей. Вот что говорит боксер Андрей Синепупов: «Люди пойдут за мир, за то, чтобы это все закончилось, воссоединилось. Люди пойдут, я уверен, с той и с той стороны. Но их нужно повести. Повести сильному человеку, которому бы люди поверили и который бы их не обманул».

Фашизм, деды, Соловьев и Путин

Выступления спикеров форума сменялись обращениями жителей других стран. Их показывали на большом экране.

Без подвига ваших дедов и прадедов сегодняшний мир был бы другим

Первой включили Соледад Домингез из Боливии. Ее представили как документалистку, которая изучает опыт конфликтов.

«Вы – часть народа, который когда-то освободил мир от фашизма, – сказала Соледад. – И об этом мы всегда будем помнить. Без подвига ваших дедов и прадедов сегодняшний мир был бы другим… И мы с вами в борьбе за мир в вашей прекрасной стране».

Поучаствовала в форуме и магистр высшей лондонской школы экономики, банкир Ирина Мартин. Она заявила, что приоритетом для политиков должно стать восстановление населенных пунктов на линии разграничения.

Почему бы Зеленскому не подумать и не посмотреть в сторону России

А 25 апреля 2019 года Ирина Мартин выступала на российском ТВ в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Она о политике Владимира Зеленского сказала: «Он вроде бы как поворачивается в сторону Порошенко и собирается проводить ту же русофобскую кампанию, которую проводил Порошенко… Почему бы Зеленскому не подумать и не посмотреть в сторону России».

Выступил и журналист Олег Ясинский из Чили. Он сказал, что люди на Донбассе оказались «по обе стороны этого нынешнего общеукраинского позора и абсурда».

Сам Олег Ясинский, видимо, не считает позором и абсурдом быть спикером на пропагандистском ресурсе NewsFront, который разжигает ненависть.

Также спикером форума был и музыкант Олег Карамазов. Еще в 2012 году Владимир Путин наградил Карамазова как председателя правления Международной общественной организации «День Крещения Руси» «Орденом дружбы».

«Власти Украины с одной стороны и Донецка с другой»

Среди «людей мира» – Максим Ленко. Его назвали представителем организации «Институт мира». А еще он бывший сотрудник прокуратуры и начальник главного следственного управления СБУ, которого назначил Виктор Янукович.

Ленко заявил, что сегодня нет политической воли остановить войну и реинтегрировать Донбасс. Только Ленко не уточнил, воли политиков какого государства нет для окончания войны.

Гражданское общество заставит политиков прекратить эту войну

«Власти и Украины с одной стороны, И Донецка и Луганска с другой стороны делают все для того, чтобы людей разобщить, разъединить. Мы это видим на примере того, как украинская власть лишает избирательного права население на приграничной территории. Мы это видим в действиях властей Донецка и Луганска, которые ограничивают под предлогом борьбы с коронавирусом и карантином выезд жителей Донецкой и Луганской области в Украину… Практически, ничего не осталось того, что объединяет этих людей. Самым главным, авторитетным фактором, объединяющим этих людей, является украинская православная церковь. Кто если не церковь мобилизует гражданское общество. И гражданское общество заставит политиков прекратить эту войну», – утверждает бывший сотрудник СБУ времен Януковича.

Задача общества – заставить политиков закончить войну

Словам Максима Ленко почти слово в слово вторит и журналист Игорь Гужва. «Пока сами люди не заставят власти идти по пути мира, мы можем еще очень долго смотреть и слушать, как политики будут о мире говорить, особенно перед очередными выборами. Задача людей, задача гражданского общества – заставить политиков закончить войну», – говорит Гужва.

«Это мир оккупанта» – журналистка из Донецка

Расследование про организаторов и участников форума в Святогорске написала журналистка Татьяна Заровная.

Однозначно это – мир оккупанта. Это мир, как «русский мир»

«Однозначно это – мир оккупанта. Это мир, как «русский мир». Организаторы – рок-музыкант Карамазов и второй, Юрий Молчанов, на протяжении более 10 лет до войны, в моем понимании, копали яму Украине, готовили почву для оккупации. Они проводили празднование Дня крещения Руси – это было абсолютно идеологическое мероприятие: Молчанов рассказывает, что никакого украинского мира нет. Это цитата. А есть русский мир. А Украина и Россия – это одна страна и один народ», – комментирует Радио Донбасс.Реалии Татьяна Заровная.

По ее словам, говоря о примирении и диалоге, организаторы форума умалчивают о пытках и убийствах боевиками российских гибридных сил, в том числе и «Русской православной армии», в Славянске мирных жителей, того же Владимира Рыбака. А ведь эти преступления, убеждена Татьяна Заровная, подпадают под статус военных и не имею срока давности.

Они остаются без внимания органов, которым следует защищать украинскую независимость

«Та же самая «Русская православная армия», но только в другом виде, собрала уже не людей с оружием, а людей, которые сражаются, по моему глубокому убеждению, против Украины в идеологических и информационных войсках. И эти воины, которые воюют с Украиной на территории, подконтрольной Украине, – они вообще остаются без внимания каких-либо органов, которым следует защищать украинскую независимость и территориальную целостность», – высказывает мнение Заровная.

От жертв не зависит то, что будут делать преступники

«Низовой диалог» между жителями подконтрольных и неподконтрольных территорий, к которому призывают спикеры форума, позволит легализировать тезис российской пропаганды о «гражданском конфликте» в Украине, считает Заровная. «Как будто от простых людей, пострадавших в зоне боевого конфликта, зависит, что агрессор перестанет поддерживать боевиков, что агрессор перестанет вести против Украины ту же самую информационную войну. Нет, от жертв не зависит то, что будут делать преступники, – говорит она. – А кто же спонсор этого праздника? Спонсор этого праздника – Кремль, который продвигает своего амбассадора, своего представителя, в том числе и местные органы власти. Потому что сейчас местные выборы. И Виктор Медведчук и его партия имеют большие шансы».

Еще на этом форуме много говорили о детях, пострадавших от войны. Но не сказали о России и ее гражданах, в том числе, Игоре Гиркине, которые и начали войну и продолжают воевать в Украине.

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