СБУ заявила про обшуки у засновників «Партії Шарія»

Служба безпеки України заявляє про проведення обшуків у засновників «Партії Шарія», «причетних до розповсюдження у столичному регіоні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміни меж території або державного кордону України і на порушення порядку, встановленого Конституцією».

За повідомленням, обшуки проводили за адресами фактичного проживання двох фігурантів справи: у Києві і в Бучанському районі на Київщині.

«Під час проведення процесуальних дій правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, які використовувались у протиправній діяльності, печатку «Партії Шарія» та банківські карти. Крім того, проведено обшуки у типографії, розташованій у Вінниці, де представники громадської організації друкували продукцію антиконституційного характеру», – повідомили в СБУ.

У спецслужбі додали, що кримінальне провадження розслідують за статтями «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» і «підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру», оскільки тепер йому «не потрібно щоразу доводити в ЄС, що всі справи щодо мене – суто політика».

25 лютого Служба безпеки України оголосила блогера Анатолія Шарія в державний розшук.

Згодом СБУ заявила, що виявила факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації «Партії Шарія» і внесла ці дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.