Печерський суд не надав даних, чи дійсно ухвалив рішення арештувати майно Шарія

Печерський районний суд відмовився підтвердити чи спростувати Радіо Свобода опубліковану журналістом Юрієм Бутусовим інформацію про ухвалу цього суду арештувати майно підозрюваного у державній зраді блогера Анатолія Шарія.
Суд пояснив це тим, що прав на отримання інформації, яка міститься в матеріалах судових справ, мають учасники процесу. Інші ж можуть отримати дані лише з письмового дозволу слідчого або прокурора.
«Враховуючи викладене, ваша вимога щодо отримання інформації щодо можливого надходження та розгляду судом клопотань органу досудового розслідування про накладення арешту на майно Шарія Анатолія, а також переліку такого майна, не підлягає задоволенню, оскільки не ґрунтується на нормах чинного законодавства України», – йдеться у відповіді на запит.
Журналіст Юрій Бутусов написав у фейсбуці, що Печерський суд Києва 2 червня наклав арешт на майно Анатолія Шарія.
За даними джерел Цензор.НЕТ, йдеться про об’єкти, які той придбав на виплачені йому Росією гроші за інформаційні замовлення проти України:
- вілла в Іспанії за адресою Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona (кадастровий номер 3410507СF8631S0007JA), належить Анатолію Шарію;
- житло за дресою Calle Pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona (кадастровий номер 3893604СF7539S0001ZO), належить Анатолію Шарію;
- банківські рахунки в іспанському «Caixabank» – №ES2421003103900700020826 та № ES0921003103977200307652;
- банківський рахунок в російському «Raiffeisen Bank» №40820978701000019207;
- банківський рахунокв «East-West United Bank S.A.» в Люксембурзі.
В Україні проти підозрюваного у державній зраді блогера Анатолія Шарія відкрили нові кримінальні справи, повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, посилаючись на відповіді на свої звернення, що надійшли від Офісу генпрокурора і Національного агентства з питань запобігання корупції.
За його словами, справи відкрили за статтями про відмивання доходів, ухилення від сплати податків і махінації у фінансуванні «Партії Шарія».
У відповіді НАЗК також вказано, що за даними Єдиного державного реєстру судових рішень, Окружний адміністративний суд Києва веде провадження у справі за позовом Мін'юсту до «Партії Шарія» про заборону її діяльності.
Офіційно ОГП і НАЗК про нові справи проти Шарія не повідомляли.
Шарій у себе в телеграмі розкритикував повідомлення про відкриття проти нього нових справ.
16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».
Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру», оскільки тепер йому «не потрібно щоразу доводити в ЄС, що всі справи щодо мене – суто політика».
25 лютого Служба безпеки України оголосила блогера Анатолія Шарія в державний розшук.
Згодом СБУ заявила, що виявила факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації «Партії Шарія» і внесла ці дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ