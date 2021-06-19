Депутат: проти Шарія відкрили нові справи

В Україні проти підозрюваного у державній зраді блогера Анатолія Шарія відкрили нові кримінальні справи, повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, посилаючись на відповіді на свої звернення, що надійшли від Офісу генпрокурора і Національного агентства з питань запобігання корупції.

За його словами, справи відкрили за статтями про відмивання доходів, ухилення від сплати податків і махінації у фінансуванні «Партії Шарія».

«Офіс генпрокурора повідомив, що з цього приводу уже ведеться розслідування Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України. НАЗК повідомило, що в результаті аналізу звіту «Партії Шарія» виявили ознаки кримінальних правопорушень: подання завідомо неправдивих даних фінансового характеру та невідповідність сум доходів осіб, що фінансували партію, розмірам внеску. Всі матеріали НАЗК передало Нацполіції (уже відкрита справа) та Фіскальній службі», – написав депутат 19 червня у фейсбуці, виклавши копії відповідей.

У відповіді НАЗК також вказано, що за даними Єдиного державного реєстру судових рішень, Окружний адміністративний суд Києва веде провадження у справі за позовом Мін'юсту до «Партії Шарія» про заборону її діяльності.

Офіційно ОГП і НАЗК про нові справи проти Шарія не повідомляли.

Шарій у себе в телеграмі розкритикував повідомлення про відкриття проти нього нових справ.

16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру», оскільки тепер йому «не потрібно щоразу доводити в ЄС, що всі справи щодо мене – суто політика».

25 лютого Служба безпеки України оголосила блогера Анатолія Шарія в державний розшук.

Згодом СБУ заявила, що виявила факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації «Партії Шарія» і внесла ці дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.