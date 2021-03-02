Шарій з’явився у базі розшуку МВС

У базі розшуку Міністерства внутрішніх справ України з’явився файл на підозрюваного у державній зраді блогера Анатолія Шарія.

У базі він вказаний як «особа, яка переховується від органів досудового розслідування».

Зазначається, що суд дозволив затримати його «з метою приводу».

Сьогодні у Печерському районному суді Києва не змогли ані підтвердити, ані спростовувати Радіо Свобода інформацію, що з’явилася у ЗМІ, про нібито надання дозволу правоохоронним органам затримати.

Напередодні СБУ направила до Київської міської прокуратури запити про міжнародну правову допомогу та необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні стосовно Шарія.

25 лютого Служба безпеки України оголосила блогера Анатолія Шарія в державний розшук. СБУ повідомила, що в цей день Шарій не з’явився на допит.

Сам Шарій заявив, що для української влади він страшніший, ніж колишній президент України Петро Порошенко.

16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру», оскільки тепер йому «не потрібно щоразу доводити в ЄС, що всі справи щодо мене – суто політика».