СБУ про корупційні схеми на держкордоні: з початку року засуджено 14 посадовців

З початку року повідомлено про підозру 64 учасникам злочинних схем на кордоні, 14 зловмисників – засуджено, повідомили у понеділок у Службі безпеки України.

«Крім того, нейтралізовано два організованих угруповання. До їх складу входили чиновники Держмитслужби. Зловмисники вимагали гроші за «безперешкодне» перевезення товарів через державний кордон», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, повідомлено про підозру чотирьом керівникам Східної митниці на Луганщині через хабарі з підприємців під час митного оформлення вантажів; на Рівнещині заблоковано схему із розмитнення вантажних автомобілів; у Київській області – схему «кришування» контрабанди посадовцями митного посту «Аеропорт Бориспіль»; на Львівщині двоє посадовців митного посту «Яворів» брали хабарі за проходження «зеленого» коридору; у Дніпропетровській області викрито схему «прискореного» оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією.

«Крім того, повідомлено про підозру одному з керівників митного посту «Ліски» та ще одному посадовцю Київської митниці. Зловмисники вимагали гроші за безперешкодне розмитнення товарів широкого вжитку», – вказали в СБУ.

Наразі за усіма фактами тривають слідчо-оперативні дії.