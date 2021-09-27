СБУ заявляє, що заблокувала нову схему з підробки міжнародних свідоцтв про вакцинацію

Служба безпеки України заявляє, що блокувала схему підробки і збуту «Міжнародного свідоцтва про вакцинацію» від коронавірусної хвороби.

«Організував оборудку житель Івано-Франківської області разом зі спільницею ‒ мешканкою сусіднього регіону. Свій «офіс» вони облаштували у приміщенні однієї з туристичних агенцій, де орендували кабінет. За даними слідства, зловмисники створювали копії бланків свідоцтв про вакцинацію на комп’ютері, роздруковували їх, заповнювали й засвідчували підробленими печатками. «Замовлення» вони відправляли через поштових операторів, постійно змінюючи установчі дані», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, ціна однієї фальшивки становила 1600 гривень, а щотижневий прибуток – понад 30 тисяч гривень.

«Для більшої достовірності на підробках зазначалося, що вони нібито видані приватними і державними медичними закладами Київської, Волинської, Вінницької та Чернівецької областей. Встановлено, що учасники злочинної оборудки підшукували клієнтів через туристичну агенцію: ними були не тільки мешканці України, але й іноземці – громадяни Російської Федерації та Республіки Молдови», – додали у спецслужбі.

Під час обшуків правоохоронці виявили чорнові записи із «клієнтською» базою, підроблені довідки про негативні ПЛР-тести, фейкові результати лабораторних досліджень і «міжнародні свідоцтва про вакцинацію».

Це вже не перша виявлена правоохоронцями схема підробки COVID-сертифікатів. Силовики заявляють, що встановлюють осіб, що скористалися послугами шахраїв.



У МОЗ закликали українців уникати таких ситуацій і не купувати підробні ПЛР-тести або COVID-сертифікати.

У Кабінеті міністрів повідомили, що запропонують Верховній Раді посилити кримінальну відповідальність за підробку документів, які стосуються вакцинації від COVID-19.