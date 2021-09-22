Кабмін запропонує парламенту посилити відповідальність за підробку документів про щеплення

Кабінет міністрів запропонує Верховній Раді посилити кримінальну відповідальність за підробку документів, які стосуються вакцинації від COVID-19. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні 22 вересня.

Відтак, за його словами, сьогодні уряд планує затвердити та передати до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів, які стосуються щеплень.

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«Підробив такі документи – штраф від 170 тисяч або строк до трьох років. Штрафи в тисячі гривень та обмеження волі до двох років будуть передбачені як для людей, які свідомо використовують підроблені документи, так і для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення», – сказав він.

Голова уряду висловив надію, що парламент підтримає цю ініціативу.

У своєму телеграмі Шмигаль уточнив, що йдеться про такі запропоновані санкції:

штраф від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі до двох років за свідоме використаня підроблених документів

штраф до 68 тисяч грн або позбавлення волі до двох років з позбавленням права обіймати посаду на від одного до трьох років для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення

штраф до 170 тисяч або позбавлення волі до трьох років за підроблення документів про щеплення з метою розповсюдження

Шмигаль вказав на те, що з 23 вересня в усіх областях України почне діяти жовтий рівень епідеміологічної небезпеки, але бізнес зможе працювати без обмежень, якщо 80% його працівників та всі відвідувачі будуть вакциновані від коронавірусної хвороби.

На позачерговому засіданні 20 вересня уряд ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину до 31 грудня.