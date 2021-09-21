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Новини | Коронавірус

Україна отримала понад 159 тисяч доз вакцини CoronaVac – МОЗ

Партію безкоштовно надав Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ у рамках ініціативи COVAX

Україна отримала ще 159 600 доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії SinoVac, повідомляє Міністерство охорони здоров’я 21 вересня.

За повідомленням, партію безкоштовно надав Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ у рамках ініціативи COVAX.

«В Україні зростає рівень захворюваності від COVID-19, а 98% госпіталізованих — невакциновані. Надзвичайно важливо, щоб якомога більше українців вакцинувались вже сьогодні, аби захистити себе від важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті. Завдяки в тому числі нашим партнерам, українці мають доступ до вакцини», – цитує пресслужба МОЗ очільника відомства Віктора Ляшка.

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За очікуваннями міністерства, до кінця року Україна отримає достатньо препаратів, щоб вакцинувати до 20% населення.

«Разом із цією поставкою, на сьогоднішній день ЮНІСЕФ доставив 4 485 510 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac) від імені COVAX», – йдеться в повідомленні.

Загалом за час кампанії з вакцинації в Україні щепилися 6 366 925 людей, з них отримали одну дозу – 6 366 923 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 198 661 людина.

Крим. Вакцинація. «Спутник V» чи визнані ВООЗ?
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Крим. Вакцинація. «Спутник V» чи визнані ВООЗ?

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