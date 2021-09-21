Індія відновлює експорт вакцин від COVID-19

Індія відновить експорт та донорські постачання надлишкових вакцин проти коронавірусної хвороби, які зупиняла через сплеск захворюваності в квітні.

Міністр охорони здоров’я Мансух Мандавія сказав, що вакцинація індусів залишиться головним пріоритетом уряду, але надлишок вакцин буде використано для виконання «зобов’язань Індії перед світом щодо колективної боротьби з COVID-19».

Мандавія заявив, що щомісячне виробництво вакцин проти коронавірусу в Індії зросло більш ніж удвічі з квітня, і очікується, що в жовтні воно зросте до 300 мільйонів доз. Він не уточнив, скільки доз буде експортовано, але запевнив, що Індія «допоможе світу і виконає свою відповідальність перед COVAX».

Читайте також: Коронавірус: США зібралися змінити політику в’їзду до країни – для іноземців через вакцинацію

В Індії вже зроблено понад 800 мільйонів щеплень при населенні в 1,4 мільярда осіб. Принаймні одну дозу отримали понад 62% дорослого населення, яке підлягає вакцинації, дві дози – приблизно 22%.

Очікувалося, що Індія – найбільший у світі виробник вакцин – стане ключовим постачальником для світу та для ініціативи COVAX за підтримки ООН.

Країна почала експортувати препарати в січні, але припинила в квітні, щоб вакцинувати власне населення. Припинення експорту залишило багато країн, які розвиваються, без належних поставок та відклало вакцини для мільйонів людей.