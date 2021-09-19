В Італії заявили про зростання на 35% числа вакцинованих після рішення уряду про COVID-паспорти

Італія повідомила про збільшення на 35 відсотків кількості людей, які отримали першу дозу вакцини від COVID-19 за останній тиждень після того, як влада Італії зобов’язала всіх працівників приватного і державного сектору мати COVID-сертифікати, починаючи з 15 жовтня.

Міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца заявив, що ця вимога спрямована на посилення кампанії з вакцинації і одночасно на створення безпечніших робочих місць в Італії, яка повністю щепила 75 відсотків населення у віці від 12 років.

Влада Італії 16 вересня зобов’язала всіх працівників приватного і державного сектору мати COVID-сертифікати. В іншому разі їм загрожує безоплатне відсторонення від роботи.

Таким чином, Італія стає першою країною в Європі, яка запровадила таку жорстку вимогу.

Правило, яке набуде чинності 15 жовтня, вимагає від працівників надати докази вакцинації від коронавірусу, негативного тесту або нещодавнього одужання від інфекції. Працівники або роботодавці, які порушують правила, будуть оштрафовані.

Наголошуючи на ефективності вакцин, італійський фонд охорони здоров’я Gimbe у своєму звіті зазначив, що майже всі пацієнти з COVID-19 у лікарнях і смерті від вірусу – це невакциновані люди.

Італія входить до групи європейських країн, де вже вимагають так званого «зеленого» медичного сертифікату для тих, хто хоче отримати доступ до таких місць, як музеї, спортзали, ресторани.