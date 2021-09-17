Італія першою в Європі запроваджує COVID-паспорти для 23 мільйонів працівників

Влада Італії зобов’язала всіх працівників приватного і державного сектору мати COVID-сертифікати. В іншому разі їм загрожує безоплатне відсторонення від роботи.

Таким чином, Італія стає першою країною в Європі, яка запровадила таку жорстку вимогу.

Правило, яке набуде чинності 15 жовтня, вимагає від працівників надати докази вакцинації від коронавірусу, негативного тесту або нещодавнього одужання від інфекції. Працівники або роботодавці, які порушують правила, будуть оштрафовані.

Уряд заявив, що працівників не можна звільняти, а лише відсторонювати.

Міністр державного управління Ренато Брунетта висловив сподівання, що нові правила змусять вакцинуватися все працездатне населення: 23 мільйони людей.

Близько 68 відсотків населення Італії повністю вакциновані, що відповідає рівню в більшості інших країн ЄС.

Наголошуючи на ефективності вакцин, італійський фонд охорони здоров’я Gimbe у своєму звіті зазначив, що майже всі пацієнти з COVID-19 у лікарнях і смерті від вірусу – це невакциновані люди.

Італія входить до групи європейських країн, де вже вимагають так званого «зеленого» медичного сертифікату для тих, хто хоче отримати доступ до таких місць, як музеї, спортзали, ресторани.