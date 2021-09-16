Іран схвалив використання американської вакцини Johnson & Johnson

Влада Тегерану схвалила використання вакцини від коронавірусної хвороби, розробленої американською фармацевтичною компанією Johnson & Johnson, на тлі п’ятої хвилі захворюваності на COVID-19.

«Однодозова вакцина від коронавірусу Johnson & Johnson була схвалена», – заявив 16 вересня голова Іранського управління з контролю за продуктами та ліками Мохаммад Реза Шанехсаз.

Крім того, за його словами, розроблена Росією одноразова вакцина Sputnik Light також була схвалена в Ірані.

Іран схвалив використання вакцини Johnson & Johnson через вісім місяців після того, як Верховний лідер аятолла Алі Хаменеї заборонив вакцини, вироблені у Великій Британії та Сполучених Штатів, заявивши, що ці країни «не заслуговують на довіру».

Читайте також: ВООЗ зупинила процес схвалення російської вакцини від COVID-19

Однак президент Ірану Ебрагім Райсі, який вступив на посаду у серпні, пообіцяв взяти за пріоритет боротьбу з пандемією.

Іран використовує власну вакцину проти коронавірусу Barakat, російську «Спутнік V», індійську Covaxin та версію розробленого британцями препарату Oxford/AstraZeneca, створеного спільно російсько-південнокорейським підприємством.

Міністерство охорони здоров’я Ірану заявило, що близько 13 з 83 мільйонів жителів країни були повністю вакциновані.

За даними Ресурсного центру коронавірусу Джона Хопкінса, з початку пандемії в Ірані було зареєстровано понад 5 378 000 випадків захворювання та 116 072 смерті від COVID-19. Це робить країну найбільш постраждалою від пандемії на Близькому Сході. За останні 28 днів в Ірані зареєстровано майже 16 тисяч смертей від COVID-19.