Іран поновлює регулярні рейси до Кабула

Авіаційна влада Ірану ухвалила рішення про поновлення регулярних рейсів до столиці Афганістану Кабула. Про це 15 вересня повідомляє агенція France-Presse, не уточнюючи, коли саме прибуде перший рейс.

13 вересня пасажирський літак Пакистанських міжнародних авіаліній (PIA) приземлився в аеропорту Кабула, ставши першим комерційним рейсом PIA, який здійснив посадку в афганській столиці, відколи завершилася масштабна евакуація людей з Афганістану.

PIA була однією з небагатьох компаній, які змогли літати після захоплення Кабула талібами 15 серпня.

Зафрахтований літак Qatar Airways, на якому 9 вересня вилетіли 200 людей з Кабула, став першим пасажирським лайнером, що вилетів з аеропорту афганської столиці за межі Афганістану після того, як «Талібан» захопив цей об’єкт із відходом 30 серпня останніх американських військових.

Кабульський аеропорт був серйозно пошкоджений під час евакуації понад 120 тисяч людей.