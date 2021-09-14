Блінкен виступив перед Сенатом у другий день свідчень щодо виходу військ США з Афганістану

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен 14 вересня виступив перед Комітетом Сенату із закордонних справ щодо виходу американських військ із Афганістану.

Другий день поспіль Блінкен мусив відповідати на критику американських законотворців обох партій щодо дій Вашингтону в Афганістані.

Демократ Боб Менендез заявив, що дії американського командування були «очевидно і фатально хибними».

«Цей комітет очікує отримати повне пояснення рішень цієї адміністрації щодо Афганістані з моменту початку її роботи в січні. Повинна бути відповідальність», – заявив він.

Блінкен почав свої свідчення з того, що виступив на захист рішення про вихід США, заявивши, що адміністрація Байдена зробила все можливе за надзвичайно важких і хаотичних обставин. Він повторив, що «настав час припинити найдовшу війну в Америці».

За словами державного секретаря, адміністрація Байдена була зосереджена на безпеці американців і до виходу з країни оцінювала, як довго зможе вистояти уряд у Кабулі, підтримуваний Заходом.

Він також повторив критику мирної угоди, якої Вашингтон досягнув із талібами за президентства Дональда Трампа в лютому 2020 року. Вона, за його словами, зв’язала руки Байдену, так само як і швидкий та несподіваний крах уряду Афганістану та сил безпеки, що призвело до захоплення талібів 15 серпня.

«Навіть найпесимістичніші оцінки не передбачали, що урядові сили в Кабулі розпадуться, а сили США залишаться. Вони були зосереджені на тому, що станеться після виходу Сполучених Штатів, починаючи з вересня і далі, - сказав він.

Сенатор-республіканець Марко Рубіо звинуватив адміністрацію Байдена у спробах перекласти провину на адміністрацію Трампа і зажадав дізнатися, чому розвідка так помилилася.

«Це був провал політики та планування. Китай, Росія та Іран розглядають це як некомпетентність, яку вони могли б використати», – заявив він.

Єдина жінка в комітеті, сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін, заявила, що провина лежить на президентах та конгресменах від Демократичної та Республіканської партій.

«Давайте припинимо лицемірство щодо того, хто винен… Я б хотіла знати, де було обурення, коли вони відмовлялися від прав жінок і дівчат», – сказала вона, критикуючи угоду з талібами 2020 року.

Щодо питання евакуації афганців з групи ризику та громадян США, які залишаються в Афганістані, Блінкен сказав, що Вашингтон прагне вивести їх, якщо вони хочуть виїхати. Під час допиту він сказав, що приблизно 100 громадян США залишаються в Афганістані.

Напередодні, 13 вересня, Ентоні Блінкен виступив перед Конгресом Сполучених Штатів про політику адміністрації президента Джо Байдена щодо виходу американських військ із Афганістану.