Країни ООН нададуть Афганістану понад 1 мільярд доларів гуманітарної допомоги – Ґутерріш

Організація Об’єднаних Націй готова надати Афганістану понад 1 мільярд доларів гуманітарної допомоги. Про це заявив генеральний секретар Антоніу Ґутерріш 13 вересня.

Він зазначив, що точна цифра фінансових зобов’язань наразі невідома.

«Враховуючи останні заяви, підтримку сусідніх країн та інші програми, які згадали кілька держав, сьогодні ми очевидно маємо понад 1 мільярд доларів. Неможливо, як я вже сказав, уточнити, яка частина цієї суми – останні заявки, але це показує квантовий стрибок у тому, що стосується фінансових зобов’язань міжнародної спільноти для афганського народу», – заявив він.

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За словами генерального секретаря, ця сума є лише частиною стратегії ООН щодо реакції на кризу в Афганістані, «зокрема, в гуманітарній сфері».

Організація Об’єднаних Націй 13 вересня скликала конференцію донорів, щоб зібрати понад 600 мільйонів доларів для Афганістану після попередження про наближення гуманітарної кризи в країні, де владу захопили таліби.