В ООН розкритикували «Талібан» через порушення обіцянок у галузі прав людини

Комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет розкритикувала дії руху «Талібан» з моменту захоплення контролю над Афганістаном минулого місяця. За її словами, Афганістан перебуває у «новій і небезпечній фазі», коли багато жінок та представників етнічних груп та релігійних громад глибоко стурбовані через скорочення своїх прав.

«Важливо, що всупереч запевненням, що «Талібан» захищатиме права жінок, упродовж останніх трьох тижнів жінок поступово виключали з публічної сфери», – сказала вона 13 вересня у виступі у Раді з прав людини у Женеві.

Бачелет висловила занепокоєння через «недостатню інклюзивність» уряду, в якому «відсутні жінки і небагато непуштунів». Комісар ООН із прав людини сказала про «достовірні звинувачення у вбивствах з розправою» колишніх співробітників сил національної безпеки, і наводила приклади довільних затримань людей, які працювали в попередніх адміністраціях, деякі з таких людей згодом були знайдені мертвими.

Бачелет виступила зі своєю доповіддю перед проведенням у Женеві донорської конференції, в якій візьмуть участь генеральний секретар Антоніу Ґутерріш та інші високопосадовці ООН, а також близько 40 міністрів урядів усього світу.

За даними агенцій ООН, Афганістан зазнав посухи та гуманітарної кризи ще до того, як у середині серпня таліби повалили підтримуваний Заходом уряд у Кабулі. Основні послуги в Афганістані зараз є на межі краху, і гуманітарна допомога мала б на меті підтримати надання медичних послуг, водопостачання та дотримання санітарних умов.

Багато країн висловили готовність надати гуманітарну допомогу, але є занепокоєння щодо використання сотень мільйонів доларів талібами, які зараз контролюють країну. Частина потенційних донорів каже, що пожертви слід надавати за жорстких умов.