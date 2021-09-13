Зеленський розповів CNN, чому Україна – не Афганістан

Президент України Володимир Зеленський вважає некоректним порівняння ситуацій в Україні та Афганістані. Про це глава держави сказав у інтерв’ю телеканалу CNN, повідомляє 13 вересня офіційний сайт президента України.

«У 2014 році, нехай пробачать нам партнери зі США та ЄС, спочатку ми опинилися там, де опинилися. Відбулася ескалація, Росією були окуповані наші території. З нами поруч нікого не було. Не було ніякої військової техніки, крім того, що було в нас. Інших військ не було, лише громадяни України», – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що на початку російської агресії українці об’єднувалися у добровольчі батальйони та створювали волонтерські ініціативи, щоб захистити країну.

«Навіть за вісім років Росія не змогла захопити Україну. Це не армія «Талібану». Це – одна з наймогутніших армій світу. Ми відстоювали свою державність. Ось чому, я думаю, ми максимально незалежні від будь-якої країни», – зазначив Зеленський.

У Афганістані підтримувана Сполученими Штатами влада на чолі з президентом Ашрафом Гані впала на тлі наступу талібів упродовж кількох тижнів – ще до завершення виведення американського військового контингенту.

Президенти США та України Джо Байден та Володимир Зеленський 1 вересня мали у Вашингтоні переговори, які тривали близько двох годин. За словами президента України, головними темами переговорів, були питання безпеки.

Під час розмови Зеленського і Байдена українська та американська сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки.