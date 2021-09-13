Зеленський розповів, що Байден сказав йому на запитання про вступ України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ході минулої зустрічі з американським лідером Джо Байденом протягом «20-30 хвилин» обговорював перспективи вступу України в НАТО.

«Я запитав дуже прямо президента Байдена про членство України в НАТО, коли це може бути. Він відповів, не всі слова можуть бути точними, але головні його слова: «Я думаю, ви повинні бути там, але це не лише моє рішення», – заявив Зеленський в інтерв’ю телеканалу CNN, частина якого оприлюднена 12 вересня.

За словами українського президента, він сказав Байдену, що завдяки його рішенню «цей шлях у НАТО буде коротшим, більш прозорим, ясним для нас, для України».

Зустріч Байдена і Зеленського відбулася ввечері 1 вересня (за київським часом). За словами президента України, головними темами переговорів, були питання безпеки.

Під час розмови Зеленського і Байдена українська та американська сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки.

На саміті Північноатлантичного союзу в червні було знову підтверджено, що Україна зможе отримати план дій щодо членства в НАТО і стати членом, здійснивши необхідні реформи.

А президент США Джо Байден після того саміту також підтвердив, що в разі здійснення цих реформ, у першу чергу в галузі боротьби з корупцією, вступові України не завадить і нинішня окупація частин її території Росією.

НАТО і Байден також вкотре підтвердили, що Росія не має права вето з цього питання, і щодо можливого вступу України в НАТО будуть вирішувати самі країни-членкині цього союзу.

Росія ж продовжує твердити, що для неї ймовірний вступ України до НАТО був би «червоною лінією», перетину якої вона не потерпить.

Стратегічний курс України на набуття членства в Європейському союзі й НАТО закріплений у Конституції України з початку 2019 року.