Умовою є виконання Копенгагенських критеріїв – Кальюлайд про вступ України до ЄС

Чинна президентка Естонії Керсті Кальюлайд знову прокоментувала перспективи України щодо членства в Євросоюзі. Виступаючи на панелі форуму YES Brainstorming, політикиня зреагувала на критику, яку викликала в Києві її заява про те, що Україні знадобиться 20 років на вступ до ЄС.

«З досвіду я знаю, що ми повинні говорити відкрито і чесно», – поміж іншого сказала вона.

За словами Кальюлайд, вона завжди була прихильницею зближення східних сусідів Євросоюзу з блоком. Наразі вона вбачає можливості для економічної співпраці в рамках Угоди про асоціацію та Зони вільної торгівлі.

«Я щиро хочу, щоб Україна в один день стала частиною Євросоюзу, я справді сподіваюся, що коли вікно можливостей відкриється в майбутньому (а ми всі знаємо, що це вікно залишається відкритим протягом двох годин), Україна зможе зайти в це вікно. Але передумовою є виконання Копенгагенських критеріїв. Якщо воно відкриється о 9 ранку, воно закриється о 10:15. Ми знаємо з історії, як це працювало», – сказала вона.

Читайте також: «Проєкт буде збитковим у будь-якому випадку» – президентка Естонії про «Північний потік-2»

Президентка Естонії вказала на складнощі, з якими стикалися естонські бізнесмени під час роботи в Україні:

«Одна естонська компанія навіть дійшла до міжнародного арбітражу, щоб повернути бізнес законним власникам. Ця ситуація тривала п’ять років, весь час, поки я була президентом Естонії, жодного прогресу не було».

За словами Кальюлайд, Україна не просунулася у Копенгагенських критеріях за час її каденції.

Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який також брав участь в обговоренні, висловив думку, що реформи – не єдиний фактор, який впливає на вступ країн до Євросоюзу.

Читайте також: В Естонії з другої спроби обрали нового президента

«Треба визнати простий факт: приєднання до Європейського Союзу пов’язане не лише з реформами. Політичне рішення держав-членів Євросоюзу прийняти іншу державу до своїх членів спирається не лише на реформи. Треба тримати на гачку реформи. Я за реформи… але я трохи стомився від того, що чую, як держави напучують нас на необхідність проведення реформ, не говорячи правди: ви не хочете нас приймати не тому, що ми не готові, а тому що ви самі не готові», – сказав він.

Кулеба уточнив, що хотів би уникнути «будь-якого непорозуміння»: «ми хочемо реформ і ми будемо їх упроваджувати на благо цієї країни і не шукатимемо якихось відмовок».

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд у серпні 2021 року зауважила, що Україні потрібно 20 років, щоб бути готовою до членства в Європейському союзі.