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В Естонії з другої спроби обрали нового президента

У другому турі Каріса підтримали 72 парламентаря, при необхідних 68. Він був єдиним кандидатом

Парламент Естонії 31 серпня з другої спроби обрав нового президента країни, передає національна Громадська телерадіомовна корпорація.

Главою держави стане 63-річний біолог Алар Каріс. Він займався молекулярною генетикою, був ректором Тартуського університету і очолював Естонський національний музей.

Президент в Естонії обирається членами однопалатного парламенту. У першому турі голосування, який відбувся 30 серпня, Карісу не вистачило п’яти голосів, щоб набрати необхідні 2/3 голосів депутатів. У другому турі його підтримали 72 парламентаря, при необхідних 68. Він був єдиним кандидатом.

До 11 жовтня обов’язки глави держави продовжить виконувати чинна президентка Керсті Кальюлайд. Вона стала першою жінкою на цій посаді в історії країни.

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