Боррель наголосив на важливості втілення реформ для європейської перспективи України

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель вважає, що наближенню до європейської перспективи сприяє просування необхідних реформ та зближення України та Євросоюзу. Про це він говорив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ваша країна вже зробила багато на цьому шляху, проте втіленні реформ має і далі бути на порядку денному. Найкращий інструмент з досягнення цих спільних цілей – Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Це найповніша угода, яку Євросоюз має з будь-яким третім партнером», – наголосив Боррель.

Він зауважив, що економічна інтеграція та наближення до регуляторного регулювання Євросоюзу вигідні для торгівлі та економіки України.

«Ця Угода вже дає конкретні результати для громадян і України, і ЄС. Подивіться, наприклад, на показники торгівлі: після того, як вона запрацювала, український експорт до країн Євросоюзу зріс більш ніж на 50%. Ми також прагнемо продовжувати розвивати контакти між людьми. Важливо, щоб наші країни та їхні громадяни залишалися поруч, незважаючи на епідеміологічні виклики. Нещодавнє рішення про взаємне визнання цифрових сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 стало важливим кроком в цьому напрямку», – нагадав дипломат.

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд раніше зауважила, що Україні потрібно 20 років, щоб бути готовою до членства в Європейському союзі.

У липні президенти України, Грузії та Молдові під час зустрічі в Батумі підписали Декларацію Батумського саміту щодо європейської інтеграції.

«Ми підтверджуємо свою непохитну відданість продовженню процесу нашої інтеграції до Європейського союзу шляхом всеохоплюючих реформ, спрямованих на зміцнення наших демократичних інституцій, та поступовому наближенню нашого законодавства у відповідних сферах до ключових елементів права ЄС», – мовилося у декларації.

Відповідно до документа, надання європейської перспективи трьом асоційованим партнерам стане потужним стимулом та надасть поштовх для ще глибших та ширших реформ.

Програма Європейського союзу «Східне партнерство» була започаткована 2009 року і має на меті наблизити Україну, Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію і Молдову ближче до ЄС. Водночас вона не містить чіткої перспективи вступу цих країн до Євросоюзу.

Із того часу Грузія, Молдова й Україна підписали угоди про асоціацію з Євросоюзом, у тому числі угоди про вільну торгівлю. Але деякі країни-члени Євросоюзу неохоче публічно обговорюють можливість долучення нових держав до ЄС.

Росія неодноразово висловлювалася проти програми «Східного партнерства», заявляючи, що зміцнення економічних зв’язків між Євросоюзом і її основними торговельними партнерами серед післярадянських держав може нашкодити інтересам Москви.