Зеленський про ставлення Байдена до членства України в НАТО: підтримка є, термінів немає

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що американський лідер підтримує євроатлантичну інтеграцію України, втім конкретних термінів приєднання до Альянсу під час переговорів названо не було.

Відповідаючи на питання щодо ставлення Байдена до вступу України в НАТО, Зеленський сказав: «підтримка була, а термінів немає».

«Ми говорили багато про НАТО, про те місце, роль і де Україна в цьому Альянсі, крім слів, реальність існування України в НАТО – яка вона. Відчуваю, що президент особисто підтримує Україну щодо надання членства в НАТО, але яким буде шлях – зараз мені важко сказати», – додав президент.

Зустріч Байдена і Зеленського відбулася ввечері 1 вересня (за київським часом). За словами президента України, головними темами переговорів, були питання безпеки.

Під час розмови Зеленського і Байдена українська та американська сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки.

На саміті Північноатлантичного союзу в червні було знову підтверджено, що Україна зможе отримати план дій щодо членства в НАТО і стати членом, здійснивши необхідні реформи.

А президент США Джо Байден після того саміту також підтвердив, що в разі здійснення цих реформ, у першу чергу в галузі боротьби з корупцією, вступові України не завадить і нинішня окупація частин її території Росією.

НАТО і Байден також вкотре підтвердили, що Росія не має права вето з цього питання, і щодо можливого вступу України в НАТО будуть вирішувати самі країни-членкині цього союзу.

Росія ж продовжує твердити, що для неї ймовірний вступ України до НАТО був би «червоною лінією», перетину якої вона не потерпить.

Стратегічний курс України на набуття членства в Європейському союзі й НАТО закріплений у Конституції України з початку 2019 року.