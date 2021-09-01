Зеленський звернувся до Байдена з проханням про допомогу у поверненні полонених

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Джо Байдена з проханням посприяти звільненню українських полонених. Про це він сказав на початку переговорів із президентом США у Вашингтоні.

«Дуже чутливе питання. Ми сьогодні зранку передали Вашій команді, пане президенте, список всіх полонених України. Це списки людей, які перебувають на території тимчасово окупованих територіях Донбасу, у тимчасово окупованому Криму, в Росії, в Москві. Це близько 450 людей. Ми хотіли б попросити сприяння США у поверненні цих людей», – заявив президент України.

Зеленський також зазначив, що планує обговорити з лідером США багато інших питань.

«Сьогодні в моїй адженді (порядку денному – ред.) багато питань, важливих питань для України, перш за все, і для обох країн. Я не знаю, чи вистачить у нас часу на обговорення усіх цих питань, але ми спробуємо знайти відповіді на них. Найголовніший напрямок, пріоритет – це безпекові питання. Безпека на Донбасі, безпека у тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму, безпека у Чорному морі», – зауважив Зеленський.

Президент України додав, що також важливим є обговорення енергетичної безпеки через запуск» Північного потоку-2»

«Також хотів би з паном президентом Байденом обговорити бачення ролі та термінів України в НАТО. І яка може бути роль у Сполучених Штатів через залучення їх до процесу мирного врегулювання на Донбасі…Останній блок – це економічні питання», – розповів Зеленський.

Радіо Свобода веде прямий ефір про переговори Зеленського і Байдена.

Зеленський прибув до Вашингтона 30 серпня (в Україні це була вже 2:00 31 серпня) з триденним візитом і вже провів разом із іншими членами української делегації кілька зустрічей.

31 серпня агенція AP повідомила, що Вашингтон обіцяє Києву додаткову військову допомогу на суму 60 мільйонів доларів напередодні переговорів між президентом США Джо Байденом та його українським колегою Володимиром Зеленським.