«Партнерство між нашими країнами стане ще міцнішим» – Байден на початку переговорів із Зеленським

Президент США Джо Байден заявив про незмінність підтримки України з боку Сполучених Штатів. Про це американський лідер заявив 1 вересня на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

«У період святкування 30-ї річниці незалежності України партнерство між нашими країнами міцніше, ніж будь-коли, і стане ще міцнішим. Україна і США мають спільні цінності, і ми також віддані досягненню нашої довготермінової цілі щодо Європи – щоб вона була цілісною, вільною і мирною», – сказав американський президент.

Байден запевнив у незмінності позиції США щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України перед лицем російської агресії.

Радіо Свобода веде прямий ефір про переговори Зеленського і Байдена.

Раніше Зеленський повідомив, що має намір почати розмову з американським колегою з тем Криму і Донбасу.

«У нас буде не просто питання-відповідь. У нас буде серйозна зустріч, декілька буде секторів нашої розмови. Складно сказати, з якого саме питання почати. Багато речей, на які хочеться отримати не відповідь, а отримати бачення. Тим більше, що питання не в тому, що запитує Україна і що відповідає Америка. Мені здається, що у кожної сторони є питання і відповіді», – заявив Зеленський.

Зеленський прибув до Вашингтона 30 серпня (в Україні це була вже 2:00 31 серпня) з триденним візитом і вже провів разом із іншими членами української делегації кілька зустрічей.

31 серпня агенція AP повідомила, що Вашингтон обіцяє Києву додаткову військову допомогу на суму 60 мільйонів доларів напередодні переговорів між президентом США Джо Байденом та його українським колегою Володимиром Зеленським.