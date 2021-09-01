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Зеленський і Байден проведуть зустріч у Білому домі

Дату прийняття президента України в Білому домі двічі переносили

У Білому домі на 1 вересня запланована зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом США Джо Байденом.

«Президент із нетерпінням чекає на візит у середу і на те, щоб посилити зв’язки, які з’єднують наші країни», – заявили раніше в Білому домі.

Зеленський прибув до Вашингтона 30 серпня (в Україні це була вже 2:00 31 серпня) з триденним візитом і вже провів разом із іншими членами української делегації кілька зустрічей.

31 серпня Зеленський повідомив, що Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства.

Того ж дня агенція AP повідомила, що Вашингтон обіцяє Києву додаткову військову допомогу на суму 60 мільйонів доларів напередодні переговорів між президентом США Джо Байденом та його українським колегою Володимиром Зеленським.

Дату прийняття Володимира Зеленського в Білому домі двічі переносили: спочатку зустріч із президентом США Джо Байденом мала відбутись 30 серпня, але згодом її відклали на 31 серпня, вже згодом – на 1 вересня – у зв’язку з ситуацією в Афганістані.

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