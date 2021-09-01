ОП оприлюднив спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та США

Офіс президента України під час переговорів українського та американського лідерів Володимира Зеленського та Джо Байдена оприлюднив спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки.

У ній ідеться про активізацію роботи Комісії стратегічного партнерства, міститься заклик до Росії припинити агресію, підтвердження про надання безпекової допомоги Києву з боку США та співпрацю у секторі оборони.

У документі вказано, що міністр закордонних справ України та державний секретар США планують затвердити нову Хартію на засіданні комісії цієї осені у Вашингтоні.

Заява містить кілька розділів.

У першому розділі, присвяченому питанням безпеки та оборони, сторони наголошують, що у 21-му столітті держави не можуть змінювати кордони силою.

«Росія порушила це базове правило стосовно України. Суверенні держави мають право ухвалювати свої власні рішення та обирати свої власні союзи. Сполучені Штати – разом з Україною й будуть продовжувати працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за її агресію. Підтримка США суверенітету й територіальної цілісності України є непохитною», – наголошується в заяві.

Сполучені Штати засвідчують підтримку зусиль України у «Кримській платформі» щодо відновлення контролю над окупованою територією та закликають Росію припинити вогонь на Донбасі.

США також знову вказали про підтримку євроатлантичних прагнень України.

«Як Сполучені Штати та союзники вкотре підтвердили у комюніке Саміту НАТО у червні 2021 року, Сполучені Штати підтримують право України обирати свій власний зовнішньополітичний курс вільно від зовнішнього втручання, включаючи прагнення України вступити до НАТО. Ми також залишаємося відданими допомозі Україні у проведенні реформ, що тривають», – вказано в документі.

Сполучені Штати також підтвердили надання нового пакету безпекової допомоги на суму 60 мільйонів доларів, що включає системи Javelin та інше оборонне летальне й нелетальне обладнання.

Спільну заяву оприлюднено безпосередньо під час переговорів українського та американського лідерів, які тривають уже понад дві години.

Зеленський прибув до Вашингтона 30 серпня (в Україні це була вже 2:00 31 серпня) з триденним візитом і вже провів разом із іншими членами української делегації кілька зустрічей.