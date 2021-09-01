Зеленський і Байден розпочали переговори в Білому домі

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок переговорів із американським колегою Джо Байденом.

«На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства. Дякую президентові США за підтримку територіальної цілісності України та допомогу у протидії агресії РФ. Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і НАТО», – написав глава держави у твітері.

Радіо Свобода веде прямий ефір, присвячений цим переговорам.

Зеленський прибув до Вашингтона 30 серпня (в Україні це була вже 2:00 31 серпня) з триденним візитом і вже провів разом із іншими членами української делегації кілька зустрічей.

31 серпня агенція AP повідомила, що Вашингтон обіцяє Києву додаткову військову допомогу на суму 60 мільйонів доларів напередодні переговорів між президентом США Джо Байденом та його українським колегою Володимиром Зеленським.