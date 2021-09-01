Зеленський у США просить грошей на флот і ракети. Що має відповісти Вашингтон?

Найближчим часом угода між Міністерствами оборони України і США про стратегічну основу оборонного партнерства буде «розписана по деталях», пообіцяв президент Володимир Зеленський у Вашингтоні. Він також заявив, що очікує допомоги від США у побудові українського флоту і підтримки «можливостей» для українських оборонних і безпекових відомств.

Зеленський не приховує, що крім співробітництва, хоче «дешевих грошей, дешеві кредити, такі, як мають всі у США» і навіть називає конкретні програми і суми їхньої вартості.

Якщо нас США підтримують, ми хочемо підтримку не лише на словах, але і підтримку тих можливостей

«Для будівництва флоту наша програма, перша черга, коштуватиме як мінімум 15 мільярдів доларів. Ракетна програма, оборонна, коштуватиме 187 мільярдів гривень (близько 7 мільярдів доларів)... Тому ми будемо говорити про можливості. Якщо нас США підтримують, ми хочемо підтримку не лише на словах, але і підтримку тих можливостей», – сказав серед іншого Володимир Зеленський у Вашингтоні, відповідаючи на запитання ЗМІ.

Нині до корабельного складу ВМС України входять фрегат «Гетьман Сагайдачний», тральщик «Генічеськ» і десантний корабель «Юрій Олефіренко». Є також малі ракетні та артилерійські кораблі (катери), а також 7 катерів проєкту 58150 «Гюрза». Також США передали Україні два патрульні катери берегової охорони класу «Айленд», а пізніше в 2021 році планують передати ще три.

Модернізація флоту

Як розповів командувач Військово-морських сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа під час форуму «Україна 30. Безпека країни», ВМС збираються модернізувати вже до 2025 року.

За словами Неїжпапи, основні завдання – відновити діяльність у ближній морській зоні, тобто на відстані 200 морських миль (360 кілометрів) від берега та домогтися безперервної присутності на морі. ВМС будуть збільшувати корабельний склад флоту, заявив контрадмірал. Він уточнив, що йдеться про ракетні катери і корвети; тральщики, зокрема, роботизовані комплекси; патрульні кораблі.

Наразі темпи, а відповідно і результати, зміцнення корабельного складу ВМС України, зокрема за допомоги США, лишають бажати кращого, зазначає у коментарі Радіо Свобода військовий експерт Олег Жданов. На його думку, в першу-чергу, у вартістності морських озброєнь.

Флоту нуль, і те, що нам передають «Айленди», і катери зараз будуть передавати – це дуже корисно

«Не можна корвет чи ракетний катер побудувати за місяць-два, лише за кілька років. А отримати сьогодні боєздатні кораблі чи катери, які будуть оснащені озброєнням – це вже щось. Тому, якщо вони нам передадуть, ще й ті три фрегати, які десь загубились – це вже добре. Бо у нас «Гетьман Сагайдачний» – це майже єдиний бойовий корабель, який є у складі ВМС, а йому вже 50 років. І це, до речі, не фрегат, – це сторожовий корабель, але за тоннажем він підпадає під клас фрегату, то його вже назвали фрегатом, щоб якось престиж ВМС підняти. Тобто флоту нуль, і те, що нам передають «Айленди», і катери зараз будуть передавати – це дуже корисно. Бо кораблі – це дуже великі гроші і великі терміни», – каже Жданов.

Водночас розвиткові та зміцненню корабельного складу ВМС України заважає не тільки висока вартість військових кораблів, перепоною є також відсутність стратегії розвитку флоту, зауважує у коментарі Радіо Свобода колишній радник президента з питань безпеки та міністра оборони з питань оборонної реформи Арчіл Цинцадзе.

Ми не повністю розуміємо якого типу має бути флот, загалі чи має бути флот, чи має бути берегова охорона

«Треба визначитися, ми говоримо про охорону узбережжя, чи про домінування на морі? Тобто слід спочатку визначитися із концепцією розвитку. Концепція розвитку, гадаю, не зовсім затверджена, ми не повністю розуміємо якого типу має бути флот, взагалі чи має бути флот, чи має бути берегова охорона. Є такі глобальні стратегічні питання, які ще у відкритому стані перебувають. Тому і наші партнери не зовсім розуміють, в якому напрямку і яким чином з нами співпрацювати. Дають катери. Але ми готові з ними робити? Через відсутність розуміння мети, не можна і сказати, який сенс у співробітництві на цьому напрямку», – наголошує Цинцадзе.

Ракетна зброя

Тим часом, за словами командувача Військово-морських сил України контрадмірала Олексія Неїжпапи, основним чинником стримування на морі, згідно з новим планом, має стати ракетна зброя, зокрема наземні ракетні комплекси «Нептун», озброєні протикорабельною крилатою ракетою РК-360МЦ дальністю понад 250 кілометрів. До ВМС вже передали навчальний зразок ракетного комплексу, а перший дивізіон «Нептунів» повинен надійти у війська вже у 2021 році.

«Нептуни» є лише частиною ракетної програми, наголос на якій зробив у Вашингтоні Володимир Зеленський, і яка, за словами президента, коштуватиме 187 мільярдів гривень.

Нині основою ракетного захисту України лишаються українські радянські комплекси ППО, комплекси С-300, ЗРК «Бук». Нещодавно до них додалася РСЗВ «Вільха» – покращена радянська реактивна система залпового вогню 9К58 «Смерч».

Тим часом в Україні ведеться низка ракетних розробок. На стадії остаточних випробувань перебуває оперативно-тактичний комплекс «Сапсан» із заявленою дальністю стрільби 300 кілометрів. Відбулися успішні випробування нового реактивного снаряда калібру 122 мм «Тайфун-1». Доопрацьовується ракета «Вільха» спрямована на гарантоване знищення в майбутньому і типових повітряних цілей, зокрема й тих, яким сьогодні може протидіяти лише ЗРК С-300. Триває модернізація ракетного комплексу «Точка-У» із дальністю дії 120 кілометрів, випробувальні пуски відбулись у липні 2021 року. Удосконалена авіаційна керована ракета середньої дальності класу «повітря-повітря» Р-27.

Інвестиції

Втім, навряд чи США готові до значних інвестицій у реалізацію українських розробок та розвиток ракетобудівної, зокрема військової промисловості в Україні, припускає військовий експерт Олег Жданов. Водночас, на його думку, науково-технічна співпраця також дасть свої дивіденди.

Україна конкурентоздатна на міжнародному ринку, у нас є унікальні технології, яких не має ніхто

«Спільна науково-дослідна, дослідно-конструкторська робота, про яку йдеться у підписаній угоді про оборонну співпрацю, – це стосується ракетних озброєнь, ракетних технологій. Україна конкурентоздатна на міжнародному ринку, у нас є унікальні технології, яких не має ніхто, є двигуни «Південмашу». Відтак є потенціал який може цікавити Сполучені Штати. Ми можемо бути корисними у створенні гіперзвукової ракети. Американці цікавляться нашим «Нептуном». Це може бути ціла галузь для заробляння грошей, для наповнення бюджету, для виробництва ВВП. Головне, що повинно статися, нам потрібно переоснастити наші Збройні сили. Щоб вони були здатні захищати нас не радянськими системами, а сучасними вітчизняними», – говорить Жданов.

Українська ракетобудівна та військова промисловість потребують не лише фінансових вливань, а й доступу до найновітніших технологій, які дозволять будувати також і високоточну зброю, зауважує колишній радник президента Арчіл Цинцадзе. Саме таку можливість надає, за його словами, науково-технічна співпраця зі США.

Українська сторона поки не продемонструвала американським партнерам того ступеню надійності, з точки зору контролю за озброєннями

«Україна сама виробляє озброєння і воєнну техніку. В Україні, наприклад, виробництво танків і подібного озброєння створювати не треба, бо воно вже є, тут є військово-промисловий потенціал, який треба лише довести до досконалості та до сучасних вимог. Але ці сучасні вимоги – це високоточна зброя, хайтек тощо. Ці нові технології – це напрямок, за яким Україні варто вести переговори і приймати допомогу. Всі хочуть від США інвестицій. Але в американців є власний військово-промисловий комплекс. То чи будуть вони інвестувати у конкурента? Але співробітничати вони готові. Треба співпрацювати саме у названих напрямках.

Українська сторона поки не продемонструвала американським партнерам того ступеню надійності, з точки зору контролю за озброєннями і технікою, якої очікують американці. Гадаю, процес військово-технічного співробітництва, як і загалом питання розвитку і реформи Збройних сил, перебуває у підвішеному стані», – наголошує Цинцадзе.

31 серпня агенція AP повідомила, що Вашингтон обіцяє Києву додаткову військову допомогу на суму 60 мільйонів доларів напередодні переговорів між президентом США Джо Байденом та його українським колегою Володимиром Зеленським.

Володимир Зеленський прибув до Вашингтона 30 серпня (в Україні це була вже 2:00 31 серпня) з триденним візитом і вже провів разом з іншими членами української делегації кілька зустрічей.