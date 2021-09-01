«Укроборонпром» у США уклав три угоди на 2,5 мільярда доларів

Державний концерн «Укроборонпром» за результатами переговорів у США уклав три угоди про співробітництво на загальну суму 2,5 мільярда доларів, повідомляє пресслужба концерну 1 вересня.

Концерн домовився з американською компанією Lockheed Martin Corporation щодо співпраці у розробці спільних проєктів та програм, організації досліджень та розробок.

Також «Укроборонпром» співпрацюватиме з Harris Global Communications Inc., що входить до групи L3Harris Technologies, яка є одним зі світових лідерів оборонних технологій. Підписана угода, зокрема, передбачає реалізацію спільних проєктів з постачання продукції в Україну, її подальшу інтеграцію у повітряні, наземні та морські системи.

Ще однією угодою став документ із Global Ordnance, компанією-постачальником оборонної продукції d різних країнах світу.

Разом із Day&Zimmermannlone Star LLC сторони підписали угоду щодо розробки проєктів з модернізації та створення нових виробничих потужностей із залученням іноземного капіталу для підприємств «Укроборонпрому».

«Досягнуті домовленості та підписані угоди виводять на новий етап співпрацю між нашими країнами у сфері ОПК та підтверджують зацікавленість американських партнерів у співробітництві з українською оборонкою», – сказав очільник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.

Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства, повідомив президент України Володимир Зеленський 31 серпня.

Також 31 серпня агенція AP повідомила, що Вашингтон обіцяє Києву додаткову військову допомогу на суму 60 мільйонів доларів напередодні переговорів між президентом США Джо Байденом та його українським колегою Володимиром Зеленським.