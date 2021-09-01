Міністр оборони США: Україна може розраховувати на підтримку в умовах агресії Росії

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна може розраховувати на підтримку Сполучених Штатів в умовах агресії Росії. Як повідомляє Міністерство оборони США, Остін заявив про це 31 серпня на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Андрієм Тараном.

«Наша підтримка суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України – непохитна», – цитує заяву Остіна Пентагон.

Міністр наголосив, що США вкотре закликають Росію припинити окупацію Криму і конфлікт на сході України.

Ллойд Остін також підтвердив інформацію про те, що США ухвалили рішення виділити додаткову безпекову допомогу Україні в обсязі 60 мільйонів доларів, включно із закупівлею переносних протитанкових ракетних комплексів «Джавелін».

У Пентагоні нагадали, що від початку російської агресії, з 2014 року, США надали Україні понад 2,5 мільярда доларів допомоги.

Зеленський прибув до Вашингтона 30 серпня (в Україні це була вже 2:00 31 серпня) з триденним візитом і вже провів разом із іншими членами української делегації кілька зустрічей.

31 серпня агенція AP повідомила, що Вашингтон обіцяє Києву додаткову військову допомогу на суму 60 мільйонів доларів напередодні переговорів між президентом США Джо Байденом та його українським колегою Володимиром Зеленським.

Зустріч Байдена і Зеленського запланована на 1 вересня.