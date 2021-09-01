Росія продовжує блокувати судноплавство в Чорному і Азовському морях – США в ОБСЄ

Місія США в ОБСЄ виступила із заявою, в якій вказала на продовження мілітаризації Росією анексованого Криму, а також на блокування вільного судноплавства в Чорному і Азовському морях.

«Росія продовжує перешкоджати свободі плавання суден у Чорному та Азовському морях в порушення міжнародного права», – зазначив представник США в ОБСЄ Джордж Кент у своєму виступі на спеціальній сесії Щорічної конференції з огляду безпеки в Україні 31 серпня.

Разом із тим він нагадав про скупчення російських військ біля кордону з Україною і в Криму цієї весни.

«Цієї весни ми стали свідками найбільшого скупчення російських військ і техніки в окупованому Криму та вздовж кордону Росії з Україною після вторгнення Росії в 2014 році. Росія не надала будь-якої істотної відповіді на законний запит України відповідно до Віденського документу про надання додаткової інформації про цю незвичайну і провокаційну військову діяльність. Росія не надала ніяких розумних пояснень своїм діям», – зазначив Кент.

Він додав, що незважаючи на те, що Росія відвела частину своїх збройних сил і техніки від кордону з Україною і з Криму, її «військові позиції залишаються такими ж посиленими», як уздовж російсько-українського кордону, так і в Криму.

Навесні цього року Україна і її західні союзники говорили про небачене з 2014 року нарощування військової присутності Росії біля східних кордонів України, а також в анексованому Криму, в Чорному та Азовському морях. Пізніше з’явилося повідомлення міністра оборони Росії Сергія Шойгу про початок відводу російських військ від кордонів України і з Криму.

Москва при цьому заявляла, що пересування російської армії по території Росії (до якої вона зараховує і український Крим) не повинно викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Президент Росії Володимир Путін на початку липня підписав закон, який дозволяє військовослужбовцям і співробітникам Росгвардії «блокувати території та акваторії охоронюваних об’єктів для припинення спроб незаконного проникнення». Під охороною Росгвардії перебувають у тому числі акваторія Керченської протоки і побудованого Росією моста через неї, а також акваторія російського енергомоста з Кримом.

Пізніше українська делегація на засіданні Ради безпеки ООН з підтримання міжнародного миру й безпеки заявила продовження нарощування Росією військового потенціалу в Азово-Чорноморському регіоні і закликала припинити обмежувати там вільне судноплавство. На цьому ж засіданні Сполучені Штати Америки також нагадали про продовження агресивних дій проти України в Чорному та Азовському морях.

23 серпня в Києві пройшов установчий саміт «Кримської платформи», участь у якому взяли представники 46 країн і організацій. За підсумками саміту ухвалили декларацію.

Президент Володимир Зеленський запросив Росію приєднатися до «Кримської платформи» «для виправлення історичної помилки».

У Кремлі назвали саміт «Кримської платформи» «недружнім по відношенню до Росії».