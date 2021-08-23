НАТО планує посилити позиції в Чорноморському регіоні – заступник генсекретаря 

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що в майбутньому НАТО має намiр посилити свої позиції в Чорноморському регіоні у зв’язку з діями Росії, в тому числі в анексованому Криму. Він сказав про це 23 серпня під час панелі саміту «Кримської платформи».

«Анексія Криму – це стосувалося не тільки України і не тільки Чорноморського регіону. Йдеться про загальну структуру, архітектуру, систему норм і правил, які були взагалі прийняті в світі. Саме тому це викликає стільки емоцій і думок на даний момент. Це важливе питання для жителів України, для кримських татар, для меншин і всіх людей, які на даний момент перебувають під тиском у Криму. Але це також надзвичайно важливий дзвіночок для всіх нас, для НАТО. З 2014 року ми багато зробили, ми почали посилювати східний фланг, Балтійського моря і Чорного», – заявив Джоане.

За його словами, якщо говорити про міжнародне патрулювання в районі Чорного моря, то, звичайно ж, НАТО «повинне і може робити ще більше».

«На даний момент ми проходимо процес величезної трансформації за підходами до безпеки. Зараз, коли ми з вами перебуваємо тут, наші політичні лідери вибудовують нові підходи і готуються до Мадридського саміту для того, щоб переглянути концепцію перебудови НАТО ... Ми вчимося у наших друзів, України та Грузії, тому що, на жаль, ви були під впливом агресії, війни з боку Росії, під впливом гібридної війни, кібератак ... Ми дуже серйозно до цього ставимося, надалі все більше буде зроблено для того, щоб посилити позиції в регіоні і далі підтримувати Україну і Грузію», – повідомив заступник генсекретаря НАТО.

23 серпня в Києві пройшов установчий саміт «Кримської платформи», участь у якому взяли представники 46 країн і організацій. За підсумками саміту ухвалили декларацію.

Президент Володимир Зеленський запросив Росію приєднатися до «Кримської платформи» «для виправлення історичної помилки».

У Кремлі назвали саміт «Кримської платформи» «недружнім по відношенню до Росії».