У Києві відкрили офіс «Кримської платформи»

У центрі Києва відкрився головний офіс «Кримської платформи». Як повідомила пресслужба президента України, 23 серпня його відвідали Володимир Зеленський і учасники інавгураційного саміту «Кримської платформи».

Керівник офісу «Кримської платформи», постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич розповів, що офіс засновано на базі Представництва голови держави у Криму.

«В офісі Кримської платформи працюють кримчани, внутрішньо переміщені особи з Криму, зокрема мої заступниці, для яких це не просто робота – це справа життя. Це та справа, якій вони віддають всі свої сили й весь свій час», – сказав він.

За його словами, серед завдань офісу «Кримської платформи» – зокрема, цілодобовий моніторинг ситуації на окупованому півострові щодо прав людини, економічної й екологічної ситуації, культурної спадщини, сприяння виконанню Стратегії деокупації та реінтеграції Криму, інформування та комунікація з громадянами України з Криму і спільна з МЗС робота з міжнародними партнерами.

23 серпня в Києві пройшов установчий саміт «Кримської платформи», участь у якому взяли представники 46 країн і організацій. За підсумками саміту ухвалили декларацію.

Президент Володимир Зеленський запросив Росію приєднатися до «Кримської платформи» «для виправлення історичної помилки».