Під час саміту «Кримської платформи» заступник генерального секретаря НАТО Мірче Джоане заявив, що «Україна та Грузія стануть членами НАТО». Представник Північноатлантичного альянсу також наголосив, що Чорноморський регіон дуже важливий для НАТО і незаконна анексія змусила альянс збільшити свою присутність. Він додав, що НАТО продовжуватиме підтримку реформ Збройних сил України.