23 серпня в Києві відбувся перший інавгураційний саміт «Кримської платформи», який офіційно запускає роботу першого міжнародного формату з питання деокупації Криму.
«Україна стане членом НАТО» – заступник генерального секретаря НАТО (відео)
Під час саміту «Кримської платформи» заступник генерального секретаря НАТО Мірче Джоане заявив, що «Україна та Грузія стануть членами НАТО». Представник Північноатлантичного альянсу також наголосив, що Чорноморський регіон дуже важливий для НАТО і незаконна анексія змусила альянс збільшити свою присутність. Він додав, що НАТО продовжуватиме підтримку реформ Збройних сил України.
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